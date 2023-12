(Crónica) El Liverpool lidera en el 'Boxing Day' y el Aston Villa se desvanece en Old Trafford

El Liverpool ganó por 0-2 en su visita al Burnley y se situó como líder provisional de la Premier League inglesa, en el transcurso de un 'Boxing Day' que este martes también vivió el triunfo del Bournemouth sobre el Fulham (3-0), la derrota en casa del Newcastle United ante el Nottingham Forest (1-3) y la remontada del Manchester United contra el Aston Villa (3-2). Esta jornada 19 comenzó en St. James' Park, donde un penalti anotado por Alexander Isak adelantó a los locales en el minuto 23. No obstante, Chris Wood amargó a su exequipo con un gol justo antes del descanso y otras dos dianas mediada la segunda parte. Este 'hat-trick' mantuvo al Forest fuera del descenso (17 ptos.) y perjudicó al Luton Town (15 ptos.), que venció por 2-3 y con algo de suerte al Sheffield United. Por otra parte, en el Vitality Stadium, el equipo entrenado por Andoni Iraola alargó su fenomenal racha al batir con claridad al Fulham. Un tanto de Justin Kluivert significó el 1-0 en el 44', Dominic Solanke transformó un penalti en el 62' y Luis Sinisterra selló la victoria del Bournemouth en el descuento; los 'cherries' tienen ahora 25 puntos. Después llegó el turno del Liverpool en Turf Moor, con el liderato en liza. Y Darwin Núñez lo dejó claro al poco de empezar el duelo, metiendo el 0-1 con un tiro ajustado al palo tras una combinación con Cody Gakpo por la banda izquierda. Harvey Elliott marcó en el 55', pero su diana se anuló por fuera de juego de Mohamed Salah en la trayectoria del disparo. El Burnley malgastó un par de buenas ocasiones y los 'reds' agarraron la victoria con el 0-2 de Diogo Jota en el 90', anotado con un zurdazo raso por entre las piernas del guardameta rival. Esta cosecha ubicó al Liverpool en el primer puesto con 42 puntos, expectante por lo que haga el Arsenal (40 ptos.) en su encuentro de este jueves ante el West Ham. GARNACHO RESUCITA A LOS 'DIABLOS ROJOS' Para acabar el 'Boxing Day', Old Trafford disfrutó con la remontada de su equipo. Un gol de John McGinn, en una falta lateral que no tocó nadie, y otro de Leander Dendoncker, con la espuela tras un cabezazo de Clément Lenglet en un córner, colocaron el 0-2 antes de llegar a la media hora. Pero todo cambió tras el descanso, gracias a Álex Garnacho. El argentino nacido en Madrid marcó en un contragolpe, anulado luego por fuera de juego, y espoleó a los 'diablos rojos'. En el 59' remató a bocajarro un buen pase raso de Marcus Rashford, para el válido 1-2, y en el 71' empató con un zurdazo dentro del área que rebotó en un adversario. Con el apoyo de su público, el Manchester United volteó el marcador definitivamente con otro zurdazo de Rasmus Hojlund, en volea, a raíz de un córner mal defendido por el Aston Villa. Esta derrota dejó a los 'villanos' con 39 puntos en la tercera posición, mientras que los pupilos de Erik ten Hag rompieron su malísima dinámica y alcanzaron los 31. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 19 EN LA PREMIER LEAGUE. -Martes. Newcastle - Nottingham Forest 1-3. Bournemouth - Fulham 3-0. Sheffield United - Luton 2-3. Burnley - Liverpool 0-2. Manchester United - Aston Villa 3-2. -Miércoles 27 de diciembre. Brentford - Wolverhampton 20.30. Chelsea - Crystal Palace 20.30. Everton - Manchester City 21.15. -Jueves 28. Brighton - Tottenham 20.30. Arsenal - West Ham 21.15.