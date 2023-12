China suaviza postura sobre juegos tras caída de US$80.000M

(Bloomberg) -- China aprobó 105 juegos nacionales el lunes, el indicio más reciente de que Pekín está suavizando su postura luego de que su decisión de endurecer las restricciones a la industria condujera a una caída de US$80.000 millones la semana pasada.

Los títulos incluían a aquellos operados por Tencent Holdings Ltd. y NetEase Inc., los dos principales editores de juegos de China que han sido golpeados por las nuevas reglas de Pekín. Las aprobaciones del lunes muestran que las autoridades chinas apoyan el desarrollo del juego en línea, dijo una asociación de la industria en una publicación en WeChat republicada por la agencia de noticias oficial Xinhua.

Las autoridades chinas reavivaron el temor de que se inicie otra ronda de medidas enérgicas contra el sector tecnológico después de que el principal regulador del sector de los juego, la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, anunciara el viernes nuevas reglas para limitar el desarrollo de los juegos en línea, incluido un límite no especificado al gasto de los jugadores adultos.

Las restricciones adicionales incluyen la prohibición de recompensas por inicios de sesión frecuentes y duelos forzados de jugadores, e incluso una prohibición de contenido que viole la seguridad nacional.

Debido a que Tencent y NetEase experimentaron un desplome de su valor de mercado de decenas de miles de millones de dólares el viernes en Hong Kong, la entidad regulatoria anunció durante el horario comercial la aprobación de 40 títulos de juegos importados, incluidos los operados por las dos compañías. La medida hizo poco para ayudar a restaurar la confianza de los inversionistas.

Varios analistas, incluidos los de Citi, también dijeron poco después de que surgieran las nuevas restricciones que Tencent y NetEase no deberían verse significativamente afectadas, pero eso no impidió que las acciones de ambas compañías cayeran en las operaciones estadounidenses.

La Administracion señaló el sábado que escuchará los comentarios de las partes interesadas, incluidas empresas y jugadores, para mejorar las reglas.

Las amplias restricciones, que tomaron por sorpresa a los actores de la industria e inversionistas el último día de operaciones antes de Navidad, recordaron a muchos la brutal represión del sector tecnológico de 2021. Ese año, varias agencias impusieron abruptamente restricciones a sectores que van desde el comercio electrónico hasta el entretenimiento, lo que refrenó a Ant Group Co. y Alibaba Group Holding Ltd., respaldados por Jack Ma, y al mismo tiempo diezmaron la industria de la educación en línea al declarar ilegales las ganancias.

“Los últimos eventos reflejan el deseo del Gobierno de un panorama de juegos más amplio y diverso con contenido innovador de mayor calidad pero sin monetización excesiva o juegos de ‘pago para ganar’”, dijo Yang Wenfeng, vicepresidente sénior del estudio de juegos con sede en Shanghái Paper Games. “El Gobierno prefiere que los editores obtengan ganancias a través de prácticas justas e innovación de productos, en lugar de profundizar las estrategias de monetización”.

