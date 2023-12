Carlos Alcaraz y Novak Djokovic 'ensayan' este miércoles su rivalidad para 2024 en una exhibición en Riad

El tenista español Carlos Alcaraz tendrá su primera prueba para la temporada 2024 que está a punto de iniciarse con la disputa de una atractiva exhibición (16.45 horas/DAZN) en Riad, Arabia Saudí, frente al serbio y actual número uno del mundo, Novak Djokovic. El jugador murciano, número dos del mundo, no se va a dejar ver demasiado hasta el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' del año y que arrancará el próximo 14 de enero, y, en principio, no jugará ninguno de los torneos oficiales de la gira australiana hasta esa fecha. De momento, para despedir un 2023 que ha sido bastante positivo, salvo un tramo final más irregular, el de El Palmar medirá fuerzas con un Djokovic en un duelo, de exhibición, pero en el que ambos querrán dejar claro seguramente sus intenciones para dentro de unos meses y brindar un bonito espectáculo. El de Belgrado no pudo culminar su temporada con la conquista de la Copa Davis, frenado por Jannik Sinner e Italia, pero añadió tres 'Grand Slams' más (Australia, Roland Garros y US Open), y un nuevo título de 'maestro' para volver a cerrar como número uno del mundo pese a la oposición de Alcaraz, uno de los que más 'guerra' le dio junto a Sinner en ese intento de 'cambio de guardia' al que se resiste el balcánico. Sin embargo, parece que 'Nole' le tenía un tanto tomada la medida al pupilo de Juan Carlos Ferrero, que logró su mayor éxito de 2023 batiendo a su rival en la final de Wimbledon para conquistar su segundo 'Grand Slam' y tomándose la revancha de las semifinales de París donde el murciano se lesionó. A partir de ahí, una 'batalla' más de casi cuatro horas por el título en Cincinnati (Estados Unidos) y una victoria muy autoritaria (6-3, 6-2) del campeón de 24 'grandes' en las semifinales de las Finales de la ATP de Turín (Italia). En una superficie de agrado para ambos, buscarán una victoria, sin valor, pero importante para la moral y coger fuerzas para un año de exigencia para los dos tenistas.