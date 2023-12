Berni Ecclestone: "Schumacher sabía sacar lo mejor de la gente, le escuchaban"

El exmandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, no esconde que añora la figura de "una estrella" como el alemán Michael Schumacher, de cuyo estado de salud se desconoce desde que sufriese un grave accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013, y remarcó que era un piloto y una persona que "sabía sacar lo mejor de la gente". "Le echo de menos. Es una estrella y siempre será recordado como una estrella", dijo Ecclestone a la agencia 'dpa' sobre Schumacher, quien no ha sido visto en público desde aquél fatídico y sobre el que se guarda un absoluto secretismo por parte de su familia. Ecclestone, de 93 años, aseguró que él mismo ayudó a impulsar la carrera del alemán en sus inicios. Schumacher debutó en la Fórmula 1 en 1991 en el equipo Jordan, pero para la siguiente carrera ya estaba en Benetton, con el que ganó sus dos primeros títulos mundiales, en 1994 y 1995. Después fichó por Ferrari y ganó sus otros cinco títulos de 2000 a 2004. "Sabía que tenía talento. Eddie Jordan estaba muy convencido sobre él, tenía buen ojo. Seguramente Michael habría encontrado otro coche, pero tomamos algunos atajos para 'Schumi'. Se lo 'robamos' a Jordan", recuerda Ecclestone. En cuanto a la época del 'Kaiser'en Ferrari, durante la cual ayudó al equipo a poner fin a una larga sequía de títulos, Ecclestone valoró todo lo que hizo. "Un día estábamos sentados juntos y le pregunté: '¿Quién dirige este equipo?' Y él respondió: 'Estoy en ello'. Lo hizo muy bien. Sabía sacar lo mejor de la gente, se ganó el respeto de la gente, le escuchaban. Cuando decía algo, sabían que era correcto. Todo lo que Michael decía, Todt (director del equipo) lo seguía", subrayó. Ecclestone confesó que no podía entender realmente por qué el siete veces campeón del mundo se retiró por primera vez en 2006, justo después de perder el título ante el español Fernando Alonso, y le calificó como una persona "bastante normal" en general. "Simplemente un buen tipo", advirtió.