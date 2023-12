AMLO inaugura aerolínea que se espera pierda dinero durante años

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una aerolínea estatal dirigida por militares en México, el último de una serie de costosos proyectos patrocinados por el líder populista en el período previo a las elecciones presidenciales del próximo año.

Mexicana de Aviación, que lleva el nombre de lo que alguna vez fue otra aerolínea estatal que dejó de operar en 2010, realizó el martes un vuelo inaugural destinado a conectar la capital del país con Tulum, un popular destino de playa en el sureste del país.

La compañía prestará servicios inicialmente a 14 destinos y gradualmente agregará rutas nacionales. Se prevé que pierda más de 2.300 millones de pesos (US$136 millones) entre 2024 y 2029, y se financiará con dinero público, según reportó el diario El Financiero, citando planes oficiales a los que tuvo acceso.

La secretaría de Hacienda y la secretaría de Defensa no respondieron a solicitudes de comentarios sobre los planes financieros de Mexicana.

“Esta aerolínea será administrada por la empresa Olmeca-Maya-Mexica que administrará aeropuertos, trenes, especialmente el Tren Maya”, dijo AMLO, como se conoce al presidente, en rueda de prensa, refiriéndose a algunos de los grandes proyectos de infraestructura de su Gobierno. Agregó que empresas complementarias también administrarán hoteles y parques ecológicos.

En la prisa por terminar sus proyectos emblemáticos antes del fin de su mandato en 2024, López Obrador ha planeado un incremento en el gasto público que resultará en un déficit fiscal equivalente al 4,9% del producto interno bruto el próximo año. Ha inaugurado varias obras inacabadas, entre ellas parte del tren turístico maya cuyas estaciones aún están en construcción. En 2022, voló a la refinería Dos Bocas en Tabasco para una gran inauguración un año antes de que la instalación comenzara a producir combustible.

Las maniobras políticas han manchado su reputación como uno de los líderes más austeros de América Latina.

Vuelo redireccionado

El primer vuelo de Mexicana no llegó a su destino final el martes: aterrizó en la ciudad de Mérida, en el vecino estado de Yucatán, debido a “condiciones adversas”, dijo la aerolínea en un comunicado.

La compañía dijo que cargaría combustible antes de dirigirse a Tulum una vez que las condiciones mejoraran, pero fue un comienzo desfavorable para una aerolínea que intenta revivir una marca que ha estado fuera de vista de los viajeros durante años.

La compañía aérea inició operaciones con cinco aviones y está en conversaciones con Boeing Co. sobre la posibilidad de comprar más en 2024, según el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. El Gobierno ha promocionado a la empresa como una opción más barata comparada con otras aerolíneas privadas.

Mexicana de Aviación suspendió vuelos en 2010 y el Gobierno compró los derechos del nombre en medio de un proceso de quiebra. Los destinos iniciales incluirán los estados de Baja California, Nuevo León y Yucatán.

