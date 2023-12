Al menos un muerto en un ataque ucraniano en Crimea que daña un buque de asalto anfibio de Rusia

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas este martes en un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un buque ruso que se encontraba en la ciudad portuaria de Feodosia, en la península de Crimea, y que ha sufrido daños materiales a causa del suceso, tal y como han confirmado las autoridades rusas. El gobernador de Crimea, Sergei Aksenov, ha señalado que "como resultado de un ataque enemigo" hay seis edificios dañados y seis personas evacuadas a centros de alojamiento temporal, mientras que los demás residentes han sido alojados con familiares o amigos. Aksenov, que ha indicado a través de su canal de Telegram que la infraestructura de transporte funciona con normalidad y, por tanto, no existen restricciones al transporte de viajeros, había indicado horas antes que la zona del puerto estaba acordonada". Asimismo, pidió a la población que mantuviera la calma y confiase únicamente en información oficial. Tras ello, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que el buque de asalto anfibio 'Novocherkask' ha sufrido daños durante el ataque. "Esta noche, al repeler un ataque por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas con misiles guiados lanzados desde aviones contra la base de Feodosia, el buque de desembarco 'Novocherkask' ha sufrido daños", ha destacado. "Durante una batalla con misiles antiaéreos, los sistemas de defensa aérea destruyeron dos aviones tácticos enemigos Su-24 en el área de la localidad de Zhovten", ha especificado. En este sentido, ha recalcado que estos aparatos "lanzado misiles guiados", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Aéreas ucranianas, el teniente general Mikola Oleschuk, han indicado que el objetivo ha sido el 'Novocherkask'. "La flota rusa es cada vez más pequeña", ha celebrado en un mensaje en su cuenta en Telegram. "En esta ocasión, el gran buque de asalto anfibio 'Novocherkask' sigue los pasos del buque insignia de la Flota del Mar Negro, el 'Moskva'", ha manifestado, en referencia al hundimiento de esta embarcación en abril de 2022 cuando era remolcado tras sufrir un incendio a consecuencia de un ataque del Ejército ucraniano. "Gracias a los pilotos, a la Fuerza Aérea en todos los implicados en este trabajo de filigrana", ha destacado Oleschuk, quien ha reclamado a las autoridades rusas "que se vistan y abandonen Crimea antes de que sea demasiado tarde". La península de Crimea, y especialmente Sebastopol, donde se encuentra una base de la Armada rusa, es un objetivo destacado de las fuerzas ucranianas, que emplean aviones no tripulados y misiles para alcanzar a objetivos rusos. El territorio fue anexionado en 2014, una medida no reconocida por la comunidad internacional.