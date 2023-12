Yahya Sinwar, en su primer discurso desde el 7 de octubre: "Es una batalla feroz, violenta y sin precedentes"

El líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, ha pronunciado un discurso público por primera vez desde los ataques del 7 de octubre, y ha asegurado que los enfrentamientos con Israel son "una batalla feroz, violenta y sin precedentes". Sin embargo, Sinwar ha recalcado que la milicia palestina está en vías de conseguir la victoria y superar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pues Hamás ni la Franja de Gaza en ningún momento se someterán "a las condiciones de la ocupación", recoge el diario 'The Times of Israel'. Respecto al desempeño de Hamás en la guerra en Gaza, Sinwar ha afirmado que la milicia palestina ha logrado acabar con más de un millar de militares israelíes, si bien las FDI han reconocido este domingo que poco más de 150 de sus tropas han caído en combate, sumadas a los 300 que fallecieron durante los ataques del 7 de octubre. Estas declaraciones de Sinwar se producen en un contexto marcado por los constantes ataques de las FDI no solo contra el norte de la Franja de Gaza, escenario principal de su campaña militar contra Hamás, sino también en el sur del enclave palestino. Israel asegura estar "completando gradualmente" sus objetivos. Sinwar está fijado como uno de los principales objetivos de las FDI, y en varias ocasiones Israel ha anunciado haber cercado zonas de la Franja de Gaza donde el líder de la milicia podría estar escondido, aunque todavía no se ha logrado dar con su paradero. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, le ha amenazado diciendo que "pronto encontrará los cañones de nuestras armas". Hamás lanzó el 7 de octubre una serie de ataques sin precedentes contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes. Las FDI no tardaron en responder y anunciaron el inicio de una campaña militar contra las estructuras de la milicia palestina en la Franja de Gaza, dejando por el momento más de 20.000 muertos y otros 50.000 heridos.