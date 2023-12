Venezuela carga contra el futuro envío de un buque de guerra británico a Guyana

Las autoridades de Venezuela han mostrado su rechazo frontal a la última medida de Reino Unido de enviar un buque de guerra a Guyana, antigua colonia británica, como gesto de apoyo al pequeño país sudamericano frente a las reivindicaciones territoriales de Venezuela sobre la región del Esequibo, rica en petróleo y minerales. "¿Un buque de guerra en aguas por delimitar? ¿Y entonces? ¿Y el compromiso con la buena vecindad y la convivencia pacífica? ¿Y el acuerdo de no amenazarse y utilizar la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia?", se ha cuestionado el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en su perfil de la red social X, antes Twitter. Así las cosas, el encargado de la cartera de Defensa venezolana ha aseverado que Caracas se mantiene "alerta" ante lo que considera son "provocaciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del Caribe" y el continente sudamericano. El Ministerio de Defensa británico confirmó el fin de semana que el 'HMS Trent', un buque patrullero de alta mar, que hasta ahora había sido desplegado en el Caribe para buscar narcotraficantes, participará en ejercicios conjuntos después de Navidad, según informaciones de la BBC. El 'HMS Trent' tiene una tripulación de 65 personas, una velocidad máxima de 24 nudos y un alcance de 5.000 millas náuticas. Además, está armado con un cañón de 30 milímetros, un contingente de Marines Reales y puede desplegar helicópteros Merlin y aviones no tripulados. El 'HMS Trent' salió de su puerto base de Gibraltar a principios de diciembre y actualmente se encuentra en Bridgetown, Barbados, para pasar la Navidad. Se espera que el buque de guerra ancle frente a la capital de Guyana, Georgetown, y realice visitas, actividades conjuntas y entrenamiento con la marina del país y otros aliados, ya que no puede atracar porque el puerto es demasiado poco profundo. El buque se utiliza principalmente para combatir la piratería y el contrabando, proteger la pesca, contraterrorismo, brindar ayuda humanitaria y operaciones de búsqueda y rescate, pero la Marina Real ha explicado que también está diseñado para patrullas fronterizas y diplomacia de defensa. El conflicto entre Venezuela y Guyana se remonta al siglo XIX, cuando un fallo de 1899, defendido desde Georgetown, estipulaba que Venezuela renunciaba al Esequibo, aunque más tarde se retractó de ello. Por su parte, Caracas se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966 firmado entre Reino Unido y Venezuela, en el que reconocían al Esequibo como un territorio en disputa. Venezuela aprobó el 3 de diciembre en referéndum la anexión del Esequibo. Unos días más tarde, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea Nacional una Ley Orgánica para la creación del estado de Guayana Esequiba tras los resultados del referéndum, que a ojos de Caracas ha pasado de ser consultivo a vinculante.