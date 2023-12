(Previa) Un 'Boxing Day' de reválida para Newcastle, Aston Villa y los dos equipos de Mánchester

El tradicional 'Boxing Day' en la Premier League inglesa comenzará en este martes (13.30 horas) con el partido entre Newcastle United y Nottingham Forest, a lo largo de un día de San Esteban que también vivirá el Burnley vs Liverpool (18.30) y el Manchester United vs Aston Villa (21.00), mientras que esta jornada 19 acabará el próximo jueves con el líder Arsenal recibiendo al West Ham United (21.15). En St. James' Park, los locales buscarán salir de un bache que ya les amargó el inicio de la Navidad. Su derrota del pasado 13 de diciembre frente al AC Milan dejó a las 'urracas' fuera de la Liga de Campeones y de toda competición europea durante este curso, fraguando una crisis que vio recientemente otro episodio con su eliminación en los cuartos de final de la Carabao Cup, contra el Chelsea en la tanda de penaltis. Con 29 puntos en el séptimo lugar de la tabla clasificatoria, el Newcastle ansía ganar al Forest para apretar al West Ham (30 ptos.) y acercarse al Manchester City (34 ptos.), que ha disputado una jornada menos que sus competidores de la Premier ya que viene de coronarse como campeón del Mundial de Clubes en Yeda (Arabia Saudí). Habiendo batido al Fluminense por un rotundo 4-0, los pupilos de Pep Guardiola prolongaron su 2023 de ensueño y estrenaron su palmarés en el último 'Mundialito' antes de que la FIFA cambie el formato, incluya más equipos y lo traslade a fechas veraniegas, en un efecto dominó que traerá a la Copa Intercontinental de regreso al calendario futbolístico. En este contexto, los 'citizens' se medirán al Everton este miércoles (20.30) con escaso margen de error en su asalto a posiciones más altas, donde por delante tiene al Tottenham Hotspur (36 ptos.), al Aston Villa (39 ptos.), al Liverpool (también 39 ptos.) y en la cúspide al Arsenal (40 ptos.). De todos ellos, 'los reds' serán los primeros en entrar en acción. Los pupilos de Jürgen Klopp visitarán al Burnley este martes (18.30), con el propósito de mejorar su puntería liguera. Tras empatar en Anfield contra el Manchester United (0-0) y luego frente al Arsenal (1-1), el Liverpool dejó escapar dos buenas oportunidades de dar un golpe encima de la mesa. Ahora, al menos, se medirá ante un rival en descenso con 11 puntos. Igualmente en la tanda del martes, el Aston Villa visitará Old Trafford con el objetivo de hurgar en la herida de un Manchester United que acumula un empate y tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, juntando todas las competiciones. Esa mala racha, mismo caso que para el Newcastle, ha hecho que los 'diablos rojos' se hayan quedado fuera tanto de la Liga de Campeones como del resto de torneos de la UEFA. Por último, respecto al día 28, el Brighton & Hove Albion recibirá a un Tottenham irregular en otoño pero eficaz a las puertas del invierno. Los 'spurs' llevan tres victorias seguidas, habiendo marcado en ellas ocho goles, y además jugarán contra un rival sin brío en diciembre, a razón de dos empates y una derrota en sus tres últimas citas de Premier. --HORARIOS DE LA JORNADA 19 EN LA PREMIER LEAGUE. -Martes 26 de diciembre. Newcastle - Nottingham Forest 13.30. Bournemouth - Fulham 16.00. Sheffield United - Luton 16.00. Burnley - Liverpool 18.30. Manchester United - Aston Villa 21.00. -Miércoles 27. Brentford - Wolverhampton 20.30. Chelsea - Crystal Palace 20.30. Everton - Manchester City 20.30. -Jueves 28. Brighton - Tottenham 20.30. Arsenal - West Ham 21.15.