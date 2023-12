Podemos cree que el Rey hizo un discurso político y ve hipócrita que intente dar lecciones de democracia

Podemos ha lamentado que el Rey Felipe VI hiciera un discurso de Navidad de carácter político, en el que solamente buscaba "el perdón de los ultras" que hace poco estaban "cabreados" con él, al mismo tiempo que ha tildado al monarca de hipócrita por intentar dar lecciones de democracia. Así lo ha asegurado la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, quien ha sido la encargada de hacer una valoración del discurso este lunes, criticando la defensa que hizo de la Constitución España como una herramienta "intocable" pero que, a juicio del partido morado, no está sirviendo para proteger los derechos y libertades de la ciudadanía. Además, a Podemos le ha resultado "decepcionante" comprobar que el jefe del Estado no aboga por la paz porque no dedicó ni una sola palabra "al genocidio que Israel está cometiendo en Palestina". "Ni una mención a los niños y niñas que están siendo asesinados por un Estado criminal que está ejecutando un auténtico exterminio", ha sentenciado. Pérez ha explicado que el discurso se ha enmarcado en un españolismo que no reconoce la plurinacionalidad de España y ha visto como "un error de un calado tremendo" la imagen que tiene el Rey de que la Constitución es el fundamento de la democracia. "Nosotros pensamos que es justamente al revés, que la democracia es el fundamento de la Constitución. Son los principios democráticos los que tienen que regir y, a partir de ahí, se pueden articular textos legislativos que, si no sirven para dar respuesta a las necesidades de la gente, tienen que poder cambiarse", ha sostenido Pérez. Así, la Carta Magna solo podrá unir a los españoles cuando se cumpla "íntegramente", para lo que ha mencionado varios artículos que configuran el Estado del bienestar y que no están siendo desarrollados, como los relativos a la sanidad y la educación públicas, la vivienda o la progresividad fiscal. Igualmente, ha hecho un llamamiento a que la Constitución se erija como garante de la igualdad entre españoles, para lo que ven necesario un cambio de forma de Estado. Su deseo es que España sea una República y no esté representada por una monarquía que está personificada en un rey inviolable, "sin legitimidad democrática pero con todos los privilegios", y que resulta discriminatoria hacia la mujer. En cuanto a este último asunto, Podemos también ha lamentado que el Rey haya mencionado la violencia hacia la mujer de una forma anacrónica, cuando se trata de uno de los principales problemas que tiene España y que se debe llamar por su nombre. RECADO AL PSOE Entre los asuntos que no se cumplen de la Constitución, desde Podemos han recordado que el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra caducado desde hace cinco años. En este sentido, si bien ha responsabilizado al Partido Popular por este "secuestro", Podemos ha mandado un mensaje al PSOE, por ser cómplice de la acción del PP y equivocarse al seguirle el juego a una derecha que solamente pretende "marear la perdiz" y seguir controlando el órgano de gobierno de los jueces, ignorando las mayorías parlamentarias diversas que hay en el Congreso. Del mismo modo, en el ámbito social, Podemos ha recordado al PSOE que, si quiere el voto de sus cinco diputados en el Real Decreto-Ley que el Gobierno plantea llevar al Congreso con las medidas anticrisis, este tiene que ser "mucho más ambicioso". Para Podemos, la emergencia habitacional debería de centrar este decreto, ya que consideran que se trata de una preocupación social para mucha gente y se debería de incluir la prórroga de medidas de protección frente a los desahucios y también la congelación del precio de los alquileres.