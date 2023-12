Netanyahu recalca que la guerra "no está cerca de terminar" tras visitar las inmediaciones de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha visitado este lunes las inmediaciones de la Franja de Gaza y ha aprovechado la ocasión para recalcar que la guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no está cerca de terminar". "No nos detendremos, seguiremos luchando y profundizando los combates en los próximos días, y esta será una batalla larga y no está cerca de terminar", ha manifestado el primer ministro israelí, según recoge 'The Times of Israel'. Asimismo, Netanyahu ha incidido en que es necesaria "paciencia" y "unidad", así como consenso en torno a la "misión" que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llegan a cabo en la Franja de Gaza tras la ofensiva de Hamás del 7 de octubre. La milicia palestina llevó a cabo a comienzos de octubre una serie de ataques sin precedentes contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes, varios de los cuales fueron liberados durante una tregua de una semana a finales de noviembre. Las FDI, por su parte, respondieron con una cruenta contraofensiva contra las estructuras de Hamás en la Franja de Gaza. La campaña militar israelí deja ya más de 20.000 palestinos muertos y otros más de 50.000 heridos.