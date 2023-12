Mazón valora la defensa de la Constitución por el Rey: "Su vigencia es ahora el gran reto para el progreso social"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha valorado este lunes el tradicional discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI, del que ha destacado su "contundencia" y la defensa realizada de la Constitución. "Mantener el espíritu de aquellos que consiguieron el consenso en el año 78 es indispensable. Su vigencia es ahora el gran reto para el progreso social", ha apuntado el jefe del Consell. El Rey Felipe VI expresó ayer en su tradicional discurso de Navidad que al margen de la Constitución "no hay ni democracia ni convivencia" posibles, al tiempo que reivindicó el rol constitucional que las instituciones tienen encomendado y la necesidad de que no solo estas lo cumplan, sino de que respeten al resto en su cometido. En su valoración, Mazón ha recalcado que fuera de la Constitución "se acaban nuestras fortalezas y ganan nuestras debilidades", por lo que ha recalcado que el Rey "ha estado soberbio y acierta en centrar el objetivo en la defensa de la Carta Magna". "Es por esto que también la figura de Su Majestad es tan importante como garante de nuestra ley más absoluta. La defensa de la Constitución es nuestro deber como españoles y como sociedad. Felipe VI acierta también al alertar de que fuera de la Constitución no hay democracia ni convivencia", ha resaltado Mazón. Para el 'president' de la Generalitat, "cuando nuestro régimen democrático, tan joven y a la vez tan consolidado, se pone en peligro por aquellos que quieren romper España, es indispensable que los demócratas nos demos la mano para defender aquello por lo que nuestros padres lucharon hace 45 años".