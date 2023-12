Marta Robles evita hablar de la ruptura de su hijo Miguel con Dora Postigo

Hace unas semanas, Marta Robles colgaba un vídeo en su perfil de Instagram asegurando que este año ha sido uno de los peores de su vida después de que le quitasen dos tumores y afrontar "problemas de salud en mi casa, con mis hijos y justo para terminar me he encontrado con un problema mío de salud". A pesar de que estos tumores eran benignos, hace unos días hablábamos con Marta y nos confesaba que "quiero darle una patada al 2023, estoy esperando que llegue el 2024 con entusiasmo". La periodista nos comentaba que "ha sido un año complicado, con una enfermedad, con una accidente y luego de remate lo mío y por suerte todo ha acabado bien", por eso mira con ilusión al 2024. En este año en el que ha tenido que hacer frente a tantas malas noticias, Marta se ha apoyado en sus personas de confianza: "Tengo la suerte de hacer un buen equipo con mi marido y para mí es fundamental", además de su familia con la que está muy agradecida: "Tengo también mucha suerte con toda mi familia". Por último, le preguntábamos por la ruptura sentimental de su hijo Miguel y de Dora Postigo y nos desvelaba que "yo jamás en la vida hablo de temas personales y mucho menos de los de mis hijos. Igual me la cargo. Todo lo que tengan que decir mis hijos ya son mayorcitos ellos, como tú bien dices, aunque para mí sean unos niños, lo pueden decir ellos".