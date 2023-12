Luis de la Fuente: "Hemos madurado mucho, pero tenemos que seguir creciendo para ser un gran equipo"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, tiene claro que sus pupilos han "madurado mucho" a lo largo de 2023, pero admite que aún les tocará "seguir creciendo para ser un gran equipo" en su objetivo de luchar por el título de la próxima Eurocopa, que se disputará en Alemania del 14 de junio al 14 julio de 2024. "Creo que hemos madurado mucho, que hemos dado ya una sensación de equipo importante, pero tenemos que seguir creciendo para ser ese gran equipo que vamos a necesitar para cuando vengan las grandes citas, como la próxima Eurocopa. Necesitamos seguir creciendo para ser un gran equipo y tener opciones de competir por lo máximo", dijo en un vídeo difundido este lunes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Es un año para estar contentos y muy satisfechos. Estoy orgulloso de lo que se ha ofrecido, no solo por la consecución del título de la Nations League y de la clasificación a la Eurocopa, sino del camino y de la manera de haber recorrido ese camino. Creo que es lo que más orgulloso nos tiene que hacer sentir, esa manera de haberlo conseguido", declaró De la Fuente a la RFEF. En este sentido, el técnico de la 'Roja' destacó "la alegría" por haber conquistado la última Nations League. "Sobre todo, por ver a la gente feliz. Yo disfruté muchísimo viendo a la gente feliz, no solo a los que estábamos trabajando y los profesionales que habíamos vivido eso de primera mano y en la cercanía de la competición", señaló al respecto. "Sino por mucha gente que se había desplazado, familiares, amigos, aficionados que no conocíamos de nada, y mucha gente en España que estaban felices de nuevo por recobrar la ilusión, por creer en un equipo que creo que tiene argumentos para conseguir en el futuro algo importante", auguró De la Fuente, aludiendo a esa próxima Eurocopa. "Estamos muy contentos de generar esa expectativa, de generar ilusión, de generar que la gente se emocione de nuevo. Estamos encantados y orgullosos de que sea así. Ahora, seamos también humildes para saber que en esto hay que seguir mejorando", advirtió en su mensaje. "Cada día tenemos que dar un poquito más de nosotros mismos, exigirnos un poquito más y ser capaces de estar a la altura de la gran exigencia que va a ser esa Eurocopa porque vamos a estar los mejores equipos de Europa, del mundo, y dar todo lo que podemos dar", insistió el seleccionador. "Luego se ganará o no se ganará, porque eso a veces son detalles que son incontrolables; pero en lo que nosotros podamos controlar, estad tranquilos de que lo vamos a hacer", concluyó De la Fuente en su entrevista con la RFEF.