Las FDI encuentran un vehículo de un rehén abatido por error por el Ejército cerca de un hospital en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han encontrado este lunes en los alrededores del Hospital Indonesio, en el norte de la Franja de Gaza, un vehículo perteneciente a Samar Talalka, uno de los tres rehenes que fue abatido por error por el Ejército israelí a mediados de diciembre. Las tropas israelíes han encontrado dentro del vehículo manchas de sangre de otro rehén, así como partes de un lanzagranadas. Asimismo, han hallado una furgoneta blanca con armamento, presuntamente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). En el marco de sus operaciones en el enclave palestino, el Ejército israelí también ha informado este lunes de que han destruido una planta de fabricación de armas y una fábrica de cemento para la construcción de túneles en el área de Jan Yunis. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha visitado más pronto el norte de la Franja de Gaza, donde se ha reunido con las tropas para conocer en detalle los últimos avances sobre el terreno, según ha recogido 'The Times of Israel'. "No nos detendremos, seguiremos luchando y profundizando los combates en los próximos días, y esta será una batalla larga y no está cerca de terminar", ha subrayado, agregando que serán necesarias "paciencia" y "unidad", así como consenso en torno a la "misión" del Ejército en el enclave palestino.