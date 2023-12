La española Jennifer 'Tormenta' Miranda ya prepara el Mundial de peso pluma del 7 de enero en Madrid

La boxeadora española Jennifer Miranda ya se está preparando para disputar el próximo 7 de enero, sobre un cuadrilátero instalado en los Cines Callao de Madrid, el Mundial Interino del peso pluma de la WBA (Asociación Mundial de Boxeo) frente a la campeona argentina e invicta Lara Altamirano. 'Tormenta' Miranda, con su actual récord de 9-0-0, se enfrentará a una adversaria cuyo balance actual es de 9-0-0. Será durante un espectáculo preparado por la escuela The Boxer Club (TBC) y bautizado como 'Noche de Reyes & Reinas', que acaparará la atención de la madrileña Plaza de Callao a partir de las 17.00 horas. Junto a su compañera de equipo, Jonathan 'Maravilla' Alonso (23-2-0) se medirá por un título internacional del mismo organismo ante el argentino Nicolás Ariel Blanco (10-1-0). Los duelos profesionales de la velada se cerrarán con el combate de Giulio Commerso (2-1-0), también púgil de The Boxer Club, a seis asaltos frente al búlgaro Yanko Naydenov (0-1). Esta atractiva 'Noche de Reyes & Reinas' se completará con la participación del equipo amateur de gala de The Boxer Club, con la puesta en escena de Clara Cortes, Vielo Strong, Maci Lora, Bruno Sinisi, Eduardo Reyzabal, Alex Da Silva, Kike Levy y Anthony Pelaez, todos ellos en la modalidad de boxeo olímpico en tres asaltos de tres minutos.