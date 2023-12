Irán lamenta que Israel "no detuvo sus crímenes en la noche el nacimiento de Cristo"

Las autoridades diplomáticas de Irán han denunciado los últimos ataques perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la Franja de Gaza, y han lamentado que las tropas israelíes "no detuvieron sus crímenes en la noche del nacimiento de Cristo". "En el lugar del nacimiento de Cristo, vimos que los cristianos cerraron sus ceremonias de Eid para expresar simpatía y solidaridad con los palestinos, y es una lástima que el régimen sionista no detuvo sus crímenes en la noche del nacimiento de Cristo", ha señalado el portavoz de Exteriores iraní, Naser Kanaani. Así, Kanaani se ha referido al "brutal bombardeo" israelí contra el campamento de refugiados de Al Maghazi, en la Franja de Gaza, que ha dejado aproximadamente 70 personas muertas. "Este crimen demostró una vez más que el régimen sionista no se adhiere a ninguno de los principios celestiales, religiosos e internacionales", ha dicho. Así las cosas, el portavoz de Exteriores iraní ha incidido en que "para prevenir los crímenes del régimen sionista, es necesaria que la comunidad internacional tome medidas preventivas para evitar más matanzas del pueblo palestino mediante la aprobación de resoluciones", recoge la agencia IRNA.