Fiona Ferrer se moja sobre las últimas noticias de este 2023

Siempre tan amable con la prensa, Fiona Ferrer se dejaba ver hace unos días en la entrega los Premios T a las artes, las ciencias y el deporte en la XII edición de la revista Telva y hablamos con ella de las noticias con las que vamos a cerrar este año. Por un lado, hablábamos con ella de las entrevistas que Fran Rivera ha ofrecido en televisión hablando de su vida y nos confesaba que lo que ha contado "son cosas muy íntimas" y le definía como una persona "muy valiente" por expresarlo. Gran amiga de Genoveva Casanova, nos reconocía que "la verdad que no he hablado con ella" tras la polémica que se creo hace unas semanas por sus fotografías por el Príncipe Federico de Dinamarca, pero que "le deseo lo mejor". Con quién si tiene una relación más fluida es con Paloma Cuevas, aunque no sabe si este año habrá boda: "Paloma es otra gran mujer que también lo ha pasado mal, ha sido muy valiente y que bueno, que también habrá sido gran ejemplo para otras mujeres que han pasado por situaciones parecidas. La verdad es que ha demostrado que es una señora". Por último, Fiona también quiso opinar sobre el bautizo de la Ana Lequio Obregón: "Ana después de lo que le ha pasado tenemos que respetar todo lo que haga, esta niña le ha devuelto la vida" y respecto a la ausencia de Alessandro, declaraba que "también hay que respetarlo, hay que respetar todo, hay que ponerse en la piel de los demás. Cada uno piensa de una manera y aquí lo importante es que cada uno haga lo que quiera sin hacer daño a nadie".