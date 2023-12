Ayuso comparte y destaca el discurso del Rey: "Gracias a la Constitución conseguimos superar la división"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido el discurso del Rey Felipe VI y ha destacado que "la Constitución ha conseguido superar la división, causa de muchos errores en la historia de España". Así lo ha manifestado en sus redes sociales después del tradicional discurso de Navidad de Felipe VI, en el que ha dejado claro que al margen de la Constitución "no hay ni democracia ni convivencia posibles". "El Rey advierte que fuera del respeto a la Carta Magna no hay democracia ni convivencia posibles. Debemos velar por el buen nombre, el respeto y la dignidad de nuestro país", ha resaltado la dirigente madrileña. Como ya en sus últimos discursos, entre ellos el pronunciado el 29 de noviembre con motivo de la inauguración solemne de la XV Legislatura, Don Felipe ha hecho una firme defensa de la Constitución, que este 2023 ha alcanzado su 45 cumpleaños, para dejar claro que la Carta Magna constituye la pieza clave en la democracia actual. Asimismo, Felipe VI ha reivindicado el rol constitucional que las instituciones tienen encomendado y la necesidad de que no solo estas lo cumplan, sino de que respeten al resto en su cometido.