VÍDEO: Carlos Sainz: "Me veo en Ferrari muchos años más, me siento como en casa"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se ve en la escudería italiana "muchos años más", aunque para ello debe estar "de acuerdo" con la oferta de renovación y sentirse "valorado", mientras que no esconde la dificultad de luchar por un título ante la 'perfección' que están rozando Red Bull y Max Verstappen y reconoce que es "muy complicado" que en el futuro convivan dos Grandes Premios en Madrid y Barcelona por lo que pide "centrarse" en construir "el mejor producto y el mejor evento posible". "Sinceramente me veo de rojo muchos años más. Esa es mi intención, es donde yo me siento como en casa y donde quiero continuar", afirmó el piloto madrileño en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por Estrella Galicia 0,0. Sainz firmó por Ferrari en 2021, con un contrato que finalizará al final de la próxima temporada. Por ello, tras un año en el que fue el único en batir a Red Bull con su victoria en Singapur, está inmerso en negociaciones con los italianos para no comenzar el 2024 sin saber dónde correrá en 2025. "Estando de carreras es muy difícil sentarse para hablar de contratos, además estás en el momento de decidir muchas cosas del año que viene, entonces los contratos pasan a un segundo plano", dijo sobre por qué se demora el anuncio de su acuerdo para seguir vestido de rojo. Pero dejó claro que si no se siente "valorado" y no está "de acuerdo" con lo que se le ofrece, "está claro" que se tendrá "que buscar otro equipo". "Eso pasa siempre en todos los deportes", expresó el madrileño, que afronta ahora tres meses para sentarse y seguir acercando posturas con Ferrari, con la duración del contrato como gran asunto a tratar. Carlos Sainz finalizó la temporada 2023 con tres podios, dos terceros puestos y una victoria, aunque acabó con sentimientos encontrados. "Un 'poquito' de todo. Rabia, impotencia, frustración", lamentó, porque son "gente muy competitiva, les "gusta ganar". "El dominio de Red Bull genera esas sensaciones, pero es el mundo del deporte. Se pierde muchísimas más veces de lo que se gana y lo que buscamos el año que viene es tener esa oportunidad, esa opción de poder ganar algunas carreras o todas las carreras posibles y de poder luchar un Mundial", deseó. "RED BULL LO ESTÁ HACIENDO PERFECTO, NO SE EQUIVOCAN EN NADA" A pesar de otro año a la estela del equipo austriaco y con más oponentes -Mercedes, McLaren, Aston Martin- por un segundo puesto que finalmente se adjudicó la escudería alemana, "la confianza está intacta y la esperanza también", porque es "lo último que se pierde". "Sobre todo, con el empeño que estamos poniendo para el coche del año que viene, para encontrar una nueva dirección", apuntó. "Te da esa confianza y esa motivación, pero también no soy un iluso, sé perfectamente que es un objetivo muy difícil ganar el título. Red Bull y Max (Verstappen) están en un nivel que son muy difíciles de batir, vamos a tener que hacer las cosas perfectas si queremos llegar a eso", analizó. Sainz mostró algo de asombro con el rendimiento de Red Bull, ya que "incluso con techo presupuestario, está haciendo las cosas perfectas y no están equivocándose en nada". "Han dado con la tecla y están dominando y hay que aceptar la derrota, aceptar el hecho de que son mejores hasta ahora. Tenemos que subir nuestro nivel e igualarnos a ellos", demandó para 2024. No obstante, ve complicado que más de dos pilotos o equipo estén hasta el final luchando por el título. "La última vez que pasó eso fue 2012-2010, creo que fue la última vez y fueron temporadas muy divertidas. Creo que la intención de la Fórmula 1 con esta nueva reglamentación es esa, es hacerla lo más competitiva posible y que todos los equipos con el techo presupuestario tengan opciones de ganar", advirtió. "LO IMPORTANTE ES QUE EL GP DE ESPAÑA SEA EL MEJOR DE EUROPA Y EL MUNDO" Finalmente, Sainz se mostró algo dudoso sobre la posibilidad de que Madrid y Barcelona estén en el calendario del Mundial en los próximos años. "Que de repente un país pequeño como España, sobre todo con las pocas carreras que hay hoy en día también en Europa, se quede con dos carreras lo veo muy complicado", admitió. "Hay que centrarse en ofrecer el mejor producto y el mejor evento posible a la Fórmula 1 para que el Gran Premio España sea líder a nivel europeo y mundial y sea de los mejores. Y si eso es Madrid o Barcelona pues que sea el que tenga que ser, lo importante es que siga habiendo Gran Premio España y que no lo perdamos y que sea el mejor gran premio de Europa y espero del mundo", concluyó.