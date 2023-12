Southgate: "Estaríamos locos si no intentáramos y consiguiéramos que funcionara la asociación Bellingham-Kane"

El seleccionador inglés de fútbol, Gareth Southgate, no esconde que estarían "locos" si no probasen y lograsen que en el combinado nacional cuaje "la asociación" entre el jugador del Real Madrid Jude Bellingham y el del Bayern Múnich Harry Kane, al tiempo que alaba la progresión y "madurez" que está teniendo el madridista. "Le hemos hecho jugar más alto. Jude estuvo justo detrás de Harry en algunos de los partidos y eso nos ha permitido atacar y defender de una manera ligeramente diferente. Estaríamos locos si no intentáramos y consiguiéramos que esa asociación funcionara en conjunto", confesó Southgate en una entrevista publicada este domingo en 'Sky Sports'. El técnico de la actual subcampeona de Europa celebra "la madurez" que ha tenido el joven centrocampista "para adaptarse a eso". "La forma en que lo ha hecho, lo dice todo, realmente, sobre cómo es como jugador y como persona", admite, sin olvidar que debe tener "cierta responsabilidad" en las tareas defensivas. "Harry y Jude están jugando excepcionalmente bien en sus clubes. Obviamente ambos están en grandes clubes por lo que tienen que rendir bajo presión todas las semanas. Ese es el tipo de ambiente en el que queremos a nuestros jugadores", reflexionó Southgate. El seleccionador inglés no olvida que no pudo contar demasiado en 2023 con Bellingham. "Creo que Jude solo jugó cinco de nuestros diez partidos el año pasado, así que tratamos de asegurarnos de desarrollar a otros futbolistas para esas eventualidades. Somos afortunados de que en muchas posiciones tenemos muy buena competencia", remarcó.