Sir Jim Ratcliffe llega a un acuerdo para comprar el 25 por ciento del Manchester United

El presidente de Ineos Group, Sir Jim Ratcliffe, ha llegado a un acuerdo para comprar una participación del 25 por ciento en el Manchester United, al que inyectará unos 236 millones de euros, según confirmó este domingo el club inglés. Ineos, que asumirá la responsabilidad delegada de las operaciones futbolísticas del club, y el United han llegado a un acuerdo en virtud del cual adquirirá el 25 por ciento de las acciones de 'Clase B' que posee la familia Glazer y hasta otro 25 de las acciones de 'Clase A', al tiempo que invertirá cerca de 236 millones de euros en su infraestructura. "El Manchester United anuncia que ha llegado a un acuerdo en virtud del cual el presidente de Ineos, Sir Jim Ratcliffe, adquirirá el 25 por ciento de las acciones de Clase B y hasta el 25 de las acciones de Clase A del Manchester United y aportará 300 millones de dólares adicionales destinados a permitir futuras inversiones en Old Trafford", señaló el triple campeón de Europa. El club de la Premier League detalló que "como parte de la transacción, Ineos ha aceptado la petición del consejo de que se le delegue la responsabilidad de la gestión de las operaciones futbolísticas del club". "Esto incluirá todos los aspectos de las operaciones futbolísticas masculinas y femeninas y de las academias, junto con dos puestos en el consejo del Manchester United PLC y en el del Manchester United Football Club", añadió "La ambición conjunta es crear una operación de fútbol de clase mundial basada en las muchas fortalezas existentes del club, incluyendo el exitoso rendimiento fuera de los terrenos de juego que sigue disfrutando. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales y todas las partes esperan que se complete lo antes posible", sentenciaron los 'Diablos Rojos'. Por su parte, Sir Jim Ratcliffe mostró su satisfacción por este acuerdo como alguien de Manchester y "seguidor del club de toda la vida". "Aunque el éxito comercial del club siempre ha garantizado la disponibilidad de fondos para ganar trofeos al más alto nivel, este potencial no se ha aprovechado plenamente en los últimos tiempos", admitió. "Aportaremos el conocimiento global, la experiencia y el talento de todo el grupo Ineos Sport para ayudar a impulsar nuevas mejoras en el club, al tiempo que proporcionaremos fondos destinados a permitir futuras inversiones en Old Trafford", subrayó Ratcliffe. Este dejó claro que han entrado en el United "a largo plazo" y que les esperan "muchos retos y un duro trabajo". "Lo abordaremos con rigor, profesionalidad y pasión. Nos comprometemos a trabajar con todos los que forman parte del club -la directiva, el personal, los jugadores y los aficionados- para ayudar a impulsarle", recalcó. "Nuestra ambición compartida es clara: todos queremos ver al Manchester United de vuelta a donde pertenecemos, en lo más alto del fútbol inglés, europeo y mundial", sentenció. "Estamos encantados de haber llegado a este acuerdo con Sir Jim Ratcliffe e Ineos. Como parte de la revisión estratégica que anunciamos en noviembre de 2022, nos comprometimos a estudiar una serie de alternativas para ayudar a mejorar el Manchester United, centrándonos en el éxito de nuestros equipos masculino, femenino y de la academia", celebraron por su parte Avram Glazer y Joel Glazer, copresidentes ejecutivos y miembros del consejo del United. Ambos consideran que los nuevos accionistas "aportan una gran experiencia comercial, así como un importante compromiso financiero con el club". "Y, a través de Ineos Sport, el Manchester United tendrá acceso a profesionales de alto rendimiento con experiencia en la creación y dirección de equipos de élite, tanto dentro como fuera del fútbol", puntualizaron. Si Jim Ratcliffe y el empresario catarí Sheikh Jassim estuvieron en la carrera para supervisar una compra del club hasta el pasado mes octubre, cuando el segundo retiró su oferta por el control total del club y Ratcliffe se centró en hacerse con una participación minoritaria significativa.