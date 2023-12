Muere el cantante colombiano Lisandro Meza, 'El Rey Sabanero del Acordeón', a los 86 años

Lisandro Meza, pilar del vallenato en Colombia, ha fallecido en las últimas horas de este sábado a los 86 años tras permanercer internado seis días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Concepción. El centro médico es el que ha confirmado el fallecimiento a través de un comunicado oficial, firmado por el gerente general de la Clínica, Guillermo Ruíz. Meza, nacido en 1937, demostró desde muy pequeño una gran destreza con todo tipo de instrumentos como el piano, la guitarra, el bajo o el acordeón, que siempre fue su favorito. Sus primeros pasos en el mundo de la música los dio en la finca de su padre en los años 50, donde se convirtió en el mayor atractivo y centro de atención en las fiestas que se daban para los trabajadores. Rápidamente su fama fue creciendo por la zona y canciones compuestas por él mismo como 'El saludo', 'Entre rejas' y 'Baracunatana' empezaron a sonar hasta llegar los oídos del famoso conjunto musical, Los Corraleros del Majagual, del que fue acordeonero titular por varios años y llegaron a ser una gran influencia en la música colombiana. Ya con el reconocimiento que había conseguido, Meza se presentó al Festival de la Leyenda Vallenata por primera vez en 1969, y aunque no ganó, fue bautizado como 'El Rey sin Corona'. Se volvió a presentar dos veces más, pero no fue hasta la última cuando fue nombrado como 'El Rey Sabanero del Acordeón'. En su carrera musical, llegó a grabar más de 110 discos con diferentes ritmos como porro, salsa, cumbia y vallenato, canciones que atravesaron fronteras y triunfaron en Perú, Estados Unidos, Chile, Ecuador y México. 'El Macho de América', otro de los seudónimos con el que se le conocía, se retiró de los escenarios con más de 80 años en 2021 tras contagiarse de covid, lo que le ocasionó dificultades de salud que no le permitieron seguir con la música.