Los hutíes aplauden la decisión de España de no sumarse a la operación de EEUU en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes han aplaudido la decisión del Gobierno de España de no sumarse a la coalición multinacional encabezada por Estados Unidos para garantizar la seguridad en el mar Rojo, tras los últimos ataques del grupo contra buques en la zona en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Valoramos en gran medida la negativa de España a dejarse arrastrar por las mentiras estadounidenses y británicas en materia de navegación marítima", ha dicho Husein al Ezi, viceministro de Exteriores de las autoridades instauradas por los hutíes tras hacerse en 2015 con el control de la capital de Yemen, Saná. "Saná respeta a todos los que respetan los hechos y espera que estas posiciones racionales continúen y se expandan", ha manifestado en un mensaje en su cuenta en la red social X en el que ha expresado su deseo de que "todo el mundo siga distanciándose de las vergonzosas posiciones de Estados Unidos y Reino Unido, que amenazan la paz y la seguridad". En esta línea, el presidente del Comité Revolucionario de los rebeldes --el Gobierno interino establecido por los hutíes--, Mohamed Alí al Huti, ha argumentado que "la salida de algunos países que Estados Unidos había incluido previamente en la coalición internacional confirma el fracaso de la alianza" y ha añadido que "los países que declinaron participar antepusieron sus intereses nacionales a la coalición". Al Huti ha señalado que "supone un mensaje a los que quieran continuar con la postura de preservar sus intereses en lugar de sacrificarlos en beneficio de la entidad ocupante", en referencia a Israel, y ha argumentado que la coalición anunciada por Washington "para proteger a los buques israelíes" no aborda "la seguridad de la navegación, sino que la amenaza al militarizar el mar Rojo". "Cualquier peligro que amenace al canal de Suez deriva de este paso por parte de Estados Unidos", ha destacado el alto cargo de los hutíes a través de su cuenta en X. "Estados Unidos y los países que participen (en la coalición) tienen la responsabilidad por las consecuencias", ha destacado. De esta forma, ha reiterado que cualquier "operación estúpida contra el pueblo yemení" provocará que "los barcos, buques e intereses" de los países miembro de la coalición "sean objetivo de los misiles, aviones y operaciones yemeníes". "Lo mejor para evitar una escalada y proteger la navegación deriva de detener la agresión israelí contra Gaza y levantar el bloqueo entregando comida, medicina y otros bienes", ha apostillado. Los mensajes por parte de altos cargos hutíes han llegado después de que el Ministerio de Defensa español recalcara el sábado que no participará en la operación 'Guardián de la Prosperidad' y propusiera la creación de una misión europea "nueva y específica" para lograr la "máxima eficacia" en este objetivo. La cartera encabezada por Margarita Robles reseñó además que no existe ningún veto de España a una misión de la UE en el mar Rojo, todo ello después de que España bloquease la decisión de la UE de modificar el mandato de la operación naval 'Atalanta' para contribuir a la misión lanzada por Estados Unidos. ATAQUES DE LOS HUTÍES EN EL MAR ROJO Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2014, han asegurado que continuarán sus ataques contra buques con bandera israelí, propiedad de empresas israelíes o que vayan a puertos israelíes, a pesar de la creación de esta nueva misión multinacional. Sin embargo, el portavoz de los hutíes, Mohamed Abdusalam, reiteró el martes que el grupo protegerá "la seguridad de las rutas marítimas en el mar Rojo y el golfo Pérsico" y garantizó que "no habrá amenazas a los buques de cualquier país, a excepción de los vinculados a la entidad enemiga --en referencia a Israel-- o que se dirijan a sus puertos". 'Guardián de la Prosperidad' quedará bajo mando de las Fuerzas Marítimas Combinadas, una alianza multinacional dedicada a defender las rutas marítimas internacionales, y concretamente de la Task Force 153, establecida en abril de 2022 y que opera en el mar Rojo, el estrecho de Bab el Mandeb y el golfo de Adén. Los hutíes han lanzado varios ataques contra Israel a raíz de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados por Hamás el 7 de octubre. En el marco de sus acciones en el mar Rojo, han secuestrado un buque --el 'Galaxy Leader'-- y han llevado a cabo ataques con drones y misiles contra otros, causando daños en al menos dos de ellos. La situación ha llevado a diversas compañías --incluidas cuatro de las cinco principales dedicadas a transporte marítimo del mundo-- a suspender sus operaciones a través de esta vía marítima, clave para el comercio internacional, o a desviar sus barcos a través de vías mucho más largas que implican rodear el continente africano a través del cabo de Buena Esperanza.