Lois (Sumar) tacha de "decepcionante" el discurso del Rey: "No es polarización, es extrema derecha contra la democracia"

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, ha calificado de "decepcionante" el discurso tradicional de Navidad del Rey Felipe VI. "No es polarización, es la extrema derecha contra la democracia. Nada sobre los derechos sociales y la vida cotidiana. La plurinacionalidad, ausente", ha criticado Lois en una publicación en la red social X. La portavoz de Sumar también ha lamentado que Felipe VI haya elegido "no hablar de derechos sociales y las preocupaciones de la ciudadanía" para exponer este domingo "la interpretación más restrictiva de la Constitución. "En definitiva, en el pasado. Un discurso alejado del país real", ha asegurado. También ha advertido de que, tras meses de "movilizaciones ultras" contra el Gobierno, "no se puede hablar de polarización como una riña entre dos iguales". "El problema son los intentos de desestabilización de una derecha que no reconoce un gobierno legítimo", ha subrayado la portavoz de Sumar.