Las Campos celebran las primeras Navidades sin su madre, la gran María Teresa Campos

Ya lo dijo Terelu Campos el pasado miércoles en su blog de la revista Lecturas: esta sería la Nochebuena más difícil de su vida por la ausencia, por primera vez, de su madre, María Teresa Campos. Desde su fallecimiento, han sido contadas las ocasiones en las que hemos visto a su hija mayor porque ha mantenido un perfil bajo ante los difíciles momentos que ha tenido que afrontar. La muerte de su madre ha sido uno de los momentos más dolorosos de su vida, pero todo tiene también una parte positiva: el clan Campos se ha unido más que nunca. En el mismo funeral de la presentadora de televisión, el hijo de Carmen Borrego no dudaba en acudir al tanatorio, junto a su mujer y su bebé, al igual que todos sus nietos, para despedirse de la matriarca. Desde entonces, parece que las aguas se han calmado y también pudimos ver a la familia al completo en el bautizo del nieto de Carmen. Un momento de lo más especial que nadie se quiso perder y con el que demostraban que están unidos. A pesar de esto, Terelu y probablemente su hermana, vivirán el día más triste del año porque afrontarán la primera Nochebuena sin la presencia de su madre, que además de esta faceta tan personal, también ha sido su referente como profesional de la comunicación. Un día en el que siempre se reunían con Rocío Carrasco y Fidel Albiac y celebraban las Navidades como 'cualquier hijo de vecino', pero este año lo tendrán que hacer sin ella, sin la gran comunicadora que permanece en nuestros recuerdos después de haberla despedido el pasado 5 de septiembre. Lo que está claro es que la familia sigue la estela de María Teresa y, tras los cambios que ha habido en Telecinco, siguen trabajando en el medio. Carmen y Alejandra Rubio en 'Así es la vida' y Terelu ahora se ha convertido en 'chica Netflix', además de presentar el homenaje a su madre y participar, dentro de poco, en un reality de cocina en TVE. Durante todo este tiempo si hay alguien que ha permanecido callada ante la prensa, esa ha sido Terelu. No ha querido entrar a desmentir ni una sola palabra que Edmundo Arrocet ha expulsado sobre su madre y ellas. Al contrario que su hermana y su hija, que se han defendido desde el plató de televisión en el que trabajan habitualmente por las tardes. No cabe duda de que Terelu, 'digna sucesora' de su madre, como su hermana Carmen expresó en 'Así es la vida', sigue asimilando el vacío que la gran comunicadora ha dejado en su vida y prefiere permanecer en un segundo plano de todas esas polémicas que han creado a su alrededor.