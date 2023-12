La Policía de Londres detiene al supuesto ladrón de una obra del artista urbano Banksy

La Policía Metropolitana de Londres ha arrestado a un hombre como presunto responsable del robo de una señal de 'stop' en la que había aparecido el viernes una obra del artista urbano Banksy, si bien las autoridades han acordado colocar en la zona un aviso sin dibujos para evitar posibles problemas de circulación. El robo se produjo en el barrio de Peckham poco después de que Bansky confirmase su autenticidad con una publicación en redes sociales. Sus seguidores han interpretado la obra, que se limita a tres aeronaves no tripuladas, como un llamamiento en favor de un alto el fuego en la Franja de Gaza. Al detenido se le imputa ahora un delito de robo y otro de daños y, según la Policía, permanece bajo custodia, informa la radiotelevisión pública BBC. No es la primera vez que sucede algo así con una de los trabajos del artista callejero. El día de San Valentín de este año, apareció un mural de 3,8 toneladas llamado 'Valentine's Day Mascara' en el lateral de una casa de Margate, Kent, y fue desmontado unas horas más tarde después de que Banksy compartiera una serie de fotos del mismo en Internet. El mural representaba a un ama de casa de los años 50 vestida con un delantal y guantes amarillos de fregar con un ojo hinchado y a la que le faltaba un diente, arrojando a un hombre a un congelador. En septiembre, el mural se colocó en el vestíbulo de la exposición The Art Of Banksy, en Regent Street, en el centro de Londres, donde puede visitarse actualmente de forma gratuita. La exposición incluye obras como 'Girl With Balloon', 'Flower Thrower' o 'Rude Copper', así como otros creaciones más recientes en las que el artista reconocen la guerra en curso en Ucrania.