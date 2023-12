Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina... segundas Navidades separados

El 2022 comenzaba con una exclusiva de tirada nacional cuando la revista Lecturas publicaba en exclusiva en su portada unas imágenes de Iñaki Urdangarin y una mujer -por aquel entonces desconocida, ahora ya sabemos que se trataba de Ainhoa Armentia- disfrutando de un paseo de lo más cómplice. Desde entonces, no se ha hablado de otra cosa: el divorcio entre ambos... pero todavía no se ha firmado. No han llegado a un acuerdo, pero sí a una cordialidad cuando han tenido que reencontrarse ante sus hijos, como vimos hace unos meses en la graduación de su hija Irene. Iñaki permanece en un discreto segundo plano y la Infanta Cristina continúa con su apretada agenda en Ginebra sin querer protagonizar grandes titulares, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha querido llegar a un acuerdo para formalizar su divorcio. Una separación que es un hecho desde el momento en el que vimos ese reportaje en el que el exjugador de balonmano se mostraba enamorado de su nueva pareja. Ainhoa ha construido una relación discreta, alejada de los focos y aunque han sido muchas las veces que les hemos podido ver juntos, lo cierto es que en los últimos meses han permanecido en la más absoluta intimidad. Estas son las segundas Navidades que el todavía matrimonio pasa separado. Nada queda de aquel amor que se juraron hace años y con el que formaron la familia de la que hoy se sienten orgullosos. Si hay algo que ambos han demostrado estos dos últimos años es que sus hijos están por encima de todo. Y es que, aunque aquella portada supuso un huracán mediático, parece que los jóvenes eran ya conocedores de la situación por la que estaban atravesando sus padres. Eso sí, para lo que ninguno de ellos estaba preparado era para la exposición mediática que han tenido... pero no lo han levado mal. El que más ha aparecido ante las cámaras de la prensa ha sido Pablo, que ha demostrado tener una educación y simpatía por la prensa envidiable. Una Navidad más en la que Iñaki y la Infanta Cristina permanecerán alejados y sin firmar todavía ese divorcio del que se ha hablado a lo largo de estos meses en multitud de ocasiones al no haber un acuerdo económico por parte de ambos... quizás, con la llegada del nuevo año sepan aparcar sus diferencias y finalizar, para siempre, su estado civil.