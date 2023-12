Estados Unidos derriba cuatro drones en el Mar Rojo lanzados desde zonas controladas por los hutíes en Yemen

El Mando Central de los Estados Unidos ha informado que ha derribado cuatro drones no tripulados en el Mar Rojo que han sido lanzados desde zonas controladas por los hutíes en Yemen y no ha habido ni heridos ni daños. "Entre las 15.00 y las 20.00 horas (hora de Saná), el USS LABOON (DDG 58) patrullaba en el sur del Mar Rojo como parte de la Operación PROSPERITY GUARDIAN (OPG) y derribó cuatro drones aéreos no tripulados procedentes de zonas controladas por los hutíes en Yemen que estaban entrando al USS LABOON. No hubo heridos ni daños en este incidente", han explicado en una publicación en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Los primeros informes han llegado cerca de las 20.00 horas de dos barcos que se encontraban bajo ataque en el Mar Rojo Meridional. Un petrolero con bandera noruega y uno con bandera india y propiedad de Gabón han informado que casi colisionan con un dron de ataque cada uno, sin que haya habido ni heridos ni daños. "El USS LABOON (DDG 58) respondió a las llamadas de socorro de estos ataques", han explicado y han matizado que estos representan "los ataques número 14 y 15 contra barcos comerciales perpetrados por militantes hutíes desde el 17 de octubre". A parte, han relatado que "dos misiles balísticos antibuque hutíes fueron disparados contra rutas marítimas internacionales en el sur del Mar Rojo", pero ningún barco ha informado haber sido impactado.