El Wolverhampton amarga la Nochebuena al Chelsea y le aleja de la zona europea de la Premier

El Chelsea no tendrá una feliz Nochebuena después de caer este domingo por 2-1 en su visita al Wolverhampton después de pagar caro sus errores tanto en ataque como en defensa, en el partido que completó la decimoctava jornada de la Premier League 2023-2024. El conjunto que entrena Mauricio Pochettino sigue sin dar buenas sensaciones y sumó una nueva derrota en su campaña doméstica, la octava ya, la cual le deja a 14 puntos de la cuarta plaza que posee el Tottenham y a dos menos de la última de acceso a competición europea en poder del Manchester City, aunque con un encuentro menos. Los 'Blues' no estuvieron finos y no sacaron provecho a su mejor primera mitad, marcada sobre todo por la clarísima ocasión fallada por Raheem Sterling tras un grave error de la defensa local. El delantero se plantó junto a con dos compañeros frente a José Sa, pero pecó de egoísta y prefirió disparar, topándose con el cuerpo del portero portugués. A partir de ahí, los 'Wolves' fueron mejorando y llevando más peligro, algo que trasladaron al inicio de la segunda parte donde se adelantaron pronto por medio de un cabezazo de Lemina. El Chelsea acusó el golpe y aunque fue apretando con los cambios y gozando de alguna buena ocasión para empatar, Doherty, en el 93, sentenció su derrota pese a que Christopher Nkunku, en su estreno en la Premier, recortó poco después para poner algo de emoción a los minutos finales.