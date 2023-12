El presidente de Alemania llama a anteponer el "coraje y la convivencia" ante la "ira y el desprecio"

Berlín, 24 dic (EFE).- El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, instó a los ciudadanos a usar el "coraje y la convivencia" como consejeros, frente a la "ira y desprecio" promovidos por el populismo cuando la democracia atraviesa momentos difíciles, según dijo en su mensaje navideño.

"Este año el mundo ha mostrado realmente su lado oscuro", afirmó en la alocución, que será retransmitida mañana, el día de Navidad, pero cuyo texto ya ha sido difundido a los medios.

"La guerra de agresión rusa contra Ucrania entra ya en su segundo invierno. Y desde otoño observamos con horror las atrocidades de Hamás y las víctimas de la guerra en Oriente Próximo", agregó.

Esta situación, unida a las "cuestiones abiertas" que se han planteado también en Alemania, han llevado a que muchos ciudadanos miren con "escepticismo" al Gobierno y al Estado y se preocupen por el futuro, señaló.

"Algunos se apartan, otros maldicen contra todo y contra todos", subrayó, tras señalar que es "legítimo esperar de los responsables políticos que peleen por encontrar el camino adecuado, pero también que den respuestas que ayuden al país".

No obstante, en alusión al auge de la ultraderecha en las encuestas, Steinmeier enfatizó que, cuando la democracia se vuelve fatigosa "hay mejores consejeros que la ira y el desprecio" y que "aquellos que hacen como si siempre hubiera una respuesta simple a las preguntas del futuro".

Por el contrario, apeló al "coraje y la convivencia" y a tener en cuenta a todos, independientemente de "dónde y cómo viven" ya que solo es posible avanzar juntos, sin que cada uno se retire a su propia burbuja, según afirmó.

"Sí, nos encontramos ante grandes retos. Y sí, es agotador. Pero creo que tenemos todos los motivos para confiar en nosotros como sociedad", dijo, tras resaltar el papel de los "millones" de ciudadanos que se implican en ayudar a los demás y en mantener la convivencia.

Además, Steinmeier resaltó el papel de la constitución, que el año que viene cumple 75 años y que ofrece "un andamiaje estable, en el que la política se puede desarrollar y, cuando es necesario, también corregir".

"No nos cerremos los unos ante los otros. No nos tapemos la cabeza con la manta. No gastemos nuestras fuerzas en el enfrentamiento cotidiano. Confiemos, por el contrario, en la fuerza y en la experiencia que hay en nosotros. Confiemos en nosotros", concluyó su mensaje.