Bullrich dice que Argentina pasa "un momento de cambios muy importantes" que "van a reconfigurar la nación"

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha asegurado este domingo que el país atraviesa "un momento de cambios muy importantes" que "van a reconfigurar la nación" para que el país sea uno "que avance de manera permanente", tras la reciente toma de posesión de Javier Milei como presidente del país sudamericano. "Estamos en un momento de cambios muy importantes para el país, cambios que van a reconfigurar nuestra nación, nuestros trabajos, nuestras familias, para un futuro distinto, para un futuro donde logremos que Argentina no sea un país que retrocede, sino que sea un país que avance de manera permanente", ha manifestado. "Hace muchos años que vivimos en decadencia. Hace muchos años que vivimos con intereses particulares que tapan los intereses del conjunto de la población", ha dicho Bullrich en un mensaje a la nación con motivo de la Navidad publicado a través de su cuenta en la red social X. Así, ha subrayado que "se ha comenzado a trabajar para revertir esto, en que el poder sea de la gente y no de minorías que lo que hacen es quedarse con todo para ellos y con poco para la sociedad". "Estamos protagonizando un nuevo momento histórico para Argentina", ha ensalzado. "A mí me toca uno de los temas más trascendentes (...) que es la seguridad de cada uno de los argentinos. Junto al presidente (Milei) vamos a trabajar incansablemente para que la seguridad de cada hogar, para que cada familia sienta que está segura viviendo en la Argentina que tanto queremos", ha prometido. Bullrich ha destacado además que la seguridad y la economía son "pilares fundamentales" para el "cambio" y ha hecho hincapié en que "el camino está marcado" y en que "las convicciones son profundas". "Un país donde los argentinos sean dueños del país y no el Estado dueño de los argentinos. Vamos, que sacamos el país adelante. estoy convencida de que con el presidente y con todo el equipo, este país sale adelante", ha recalcado, al tiempo que ha enviado un saludo a todos los miembros de las fuerzas de seguridad de Argentina.