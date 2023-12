VÍDEO: La Policía checa afirma que el autor del tiroteo de Praga se suicidó

El estudiante que llevó a cabo el peor tiroteo masivo en la historia de República Checa, matando a 14 personas e hiriendo a otras 25 en la Universidad Carolina en el centro de Praga, se suicidó cuando las fuerzas del orden se acercaron, según han confirmado las autoridades este viernes. El jefe de la Policía de Praga, Martin Vondrásek, ha advertido que el número de muertos podría aumentar dado que diez de los heridos seguían en estado grave. Entre las víctimas supervivientes también se encuentran tres ciudadanos extranjeros: dos de los Emiratos Árabes Unidos y uno de los Países Bajos, según el Ministerio checo de Asuntos Exteriores. La violencia mortal estalló el jueves por la tarde en el edificio del departamento de filosofía de la Facultad de Artes de la Universidad Carolina en la capital de la República Checa. La Policía ha dicho que el pistolero, identificado sólo como un estudiante de 24 años en el programa de filosofía, abrió fuego contra sus compañeros de clase y profesores antes de suicidarse en el balcón del edificio. Vondrásek ha descrito al tirador como un excelente estudiante sin antecedentes penales y ha asegurado que las autoridades también están investigando si el sospechoso, que tenía licencia para poseer ocho armas, estuvo involucrado en el asesinato de un hombre y su hija de dos meses en Praga el 15 de diciembre. Apenas unas horas antes de la masacre, una amiga del pistolero se acercó a las autoridades y les dijo que había estado teniendo pensamientos suicidas y que ella no podía ponerse en contacto con él, según una cronología de los acontecimientos proporcionada por la Policía. Cuando acudieron a la casa del tirador en Hostoun, justo al oeste de Praga, los agentes encontraron el cuerpo de su padre, así como un arsenal de armas y explosivos, informó The Guardian. Poco después de las 13.00 horas (hora local), la Policía inició una búsqueda nacional del sospechoso y determinaron que debía asistir a una conferencia en la Facultad de Artes de la Universidad Charles a las 14.15 horas, lo que provocó que hordas de agentes de la ley acudieran corriendo al lugar. La Policía dijo que ya estaban evacuando el campus cuando se escucharon los primeros disparos alrededor de las 15.00 horas. Las autoridades no creen que nadie más haya estado involucrado en lo que llamaron "un ataque violento premeditado", aparentemente inspirado en tiroteos similares en el extranjero. El motivo de la masacre sigue bajo investigación, pero el ministro Vit Rakusan ha dicho que la Policía no ha descubierto vínculos con ninguna ideología o grupo extremista y ha agregado que la Policía ha trabajado durante la noche para identificar a los muertos. Si bien las autoridades aún no han revelado ningún nombre, el Instituto de Ciencias de la Música ha anunciado que su directora, Lenka Hlávková, se encontraba entre los muertos. Anteriormente, el peor tiroteo masivo ocurrido en el país se produjo en 2015, cuando un hombre armado abrió fuego en la ciudad de Uhersky Brod, en el sureste del país, matando a ocho personas antes de suicidarse. La masacre más reciente ha dejado a la República Checa tambaleándose, y Petr Fiala, el primer ministro checo, ha pedido sensibilidad en nombre de todos los afectados por la violencia. "El brutal ataque ha afectado a toda nuestra sociedad, estamos pasando por un momento doloroso y triste, nuestros pensamientos están con aquellos que fueron directamente afectados por la tragedia de ayer", ha dicho Fiala en un comunicado este viernes, en el que ha añadido que "tenemos que afrontar esta situación juntos. Por favor, manteneos unidos en estos tiempos difíciles". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/828383/1/policia-checa-afirma-autor-tiroteo-praga-suicido TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06