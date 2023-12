UNICEF advierte de que uno de cada cuatro hogares en Gaza se enfrenta a un alto riesgo de hambruna

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido de que al menos uno de cada cuatro hogares en la Franja de Gaza se encuentra ante un riesgo alto de hambruna como consecuencia del conflicto entre Israel y Hamás, aunque ha matizado que "estas condiciones no tienen por qué persistir". "Ayer, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) advirtió al mundo del altísimo riesgo de hambruna en la Franja de Gaza, que aumenta cada día si persiste la situación. En concreto, el informe de la CIF señaló que al menos uno de cada cuatro hogares de la Franja de Gaza, es decir, más de medio millón de personas, se enfrentan a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda, el nivel más alto de alerta", ha explicado este viernes el fondo en un comunicado. Dentro de esta cifra, UNICEF ha mostrado especial preocupación por los 335.000 niños y niñas menores de cinco años en la Franja que están en alto riesgo de "desnutrición grave y muerte evitable", así como por las más de 155.000 mujeres embarazadas y madres lactantes y los alrededor de 135.000 niños y niñas menores de dos años, por sus "necesidades nutricionales específicas, que se ven agravadas por el estrés y el trauma". En total, más del 80 por ciento de los niños y niñas pequeños sufren pobreza alimentaria grave, y más de dos tercios de los hospitales ya no funcionan, por lo que UNICEF estima que al menos 10.000 menores de cinco años sufrirán la forma de desnutrición más peligrosa para la vida en las próximas semanas. El citado informe señala asimismo que hay cerca de 1,2 millones de personas que están experimentando niveles de emergencia de inseguridad alimentaria aguda, lo que significa que la amenaza de morir de hambre es una realidad para muchas familias gazatíes. ADVERTENCIAS QUE AÚN PUEDEN EVITARSE Desde el Fondo de la ONU para la Infancia han lamentado que "estas condiciones catastróficas", totalmente provocadas por el hombre, previsibles y evitables, significan que los niños y las familias en la Franja de Gaza se enfrentan ahora a la violencia desde el aire y a las privaciones desde el suelo, con la posibilidad de que lo peor esté aún por llegar". No obstante, el CIP ha hecho hincapié en que estas condiciones no tienen por qué persistir y ha aseverado que la advertencia de su último informe de hambruna todavía puede evitarse en las próximas semanas y meses. "Pero debemos actuar ya", han insistido. Para ello, UNICEF ha reivindicado nuevamente la necesidad de "un alto el fuego humanitario inmediato y duradero para que los actores humanitarios puedan apoyar el fortalecimiento y la restauración de los servicios esenciales en toda la Franja de Gaza, permitiendo a los niños y niñas vulnerables satisfacer sus necesidades básicas de nutrición y salud". A este respecto, el fondo ha instado también a restablecer "las infraestructuras críticas, incluidos los hospitales, para que los niños y niñas pequeños, las mujeres embarazadas y los pacientes heridos puedan acceder con seguridad a tratamientos y cuidados vitales". "Por último, necesitamos que todas las partes respeten inmediata y plenamente el Derecho Internacional Humanitario, incluidos los principios de distinción y proporcionalidad, y que tomen todas las precauciones necesarias para proteger a la población civil, liberen a todos los rehenes y cumplan sus obligaciones de garantizar la protección y asistencia a los niños y niñas", ha concluido UNICEF.