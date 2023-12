Un ataque de las milicias RED-Tabara deja al menos una veintena de muertos, entre ellos doce niños

Al menos una veintena de personas han muerto, entre ellos doce niños, y otras nueve han resultado heridas por un ataque perpetrado por las milicias RED-Tabara en el oeste de Burundi el pasado viernes por la tarde. Según un comunicado de la Presidencia burundesa recogido por los medios nacionales, el ataque tuvo lugar en torno a las 20.40 en la localidad de Vugizo, cerca de la frontera con República Democrática del Congo, en la zona de Gatumba. De los doce niños fallecidos, cinco eran menores de cinco años, a los que hay que añadir tres mujeres, de ellas dos embarazadas, y cinco hombres, entre ellos un agente de Policía. En su cuenta de la red social X, las milicias se atribuyen este ataque pero asegura que en su lugar fue específicamente dirigido contra una base militar y se saldó con la muerte de nueve soldados y un agente de Policía. El del viernes se trata del segundo ataque llevado a cabo en menos de dos semanas por estos rebeldes en suelo burundés, donde no estaban activos desde los ataques perpetrados en septiembre de 2021, uno de los cuales tuvo como objetivo el aeropuerto de Buyumbura. La guerrilla, creada en 2011 y con entre 500 y 800 efectivos, está acusada de la comisión de la mayoría de atentados ocurridos en Burundi desde 2015. El presidente del país, Evariste Ndayishimiye, que llegó al poder en junio de 2020 tras la repentina muerte de Pierre Nkurunziza, ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a "dialogar" con los grupos rebeldes, en particular RED-Tabara y las Fuerzas de Liberación Nacional (FNL). Sin embargo, RED-Tabara rechazó este llamamiento, recordando en particular el 13 de noviembre, en un comunicado de prensa, que fijaba como condición previa "la negociación de las condiciones para la organización de elecciones democráticas, libres, inclusivas y transparentes".