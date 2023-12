Un alto responsable de las Guardias Revolucionarias iraníes avisa con el "cierre del estrecho de Gibraltar"

El adjunto a la Comandancia de Coordinación de las Guardias Revolucionarias de Irán, el general Mohamad Reza Naqdi, ha avisado este sábado del posible "cierre del mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar" en medio de la iniciativa abanderada por Estados Unidos en el mar Rojo contra los ataques de la insurgencia hutí de Yemen, afín a Teherán, a la navegación de la zona. Los hutíes llevan semanas lanzando ataques con aviones no tripulados contra estos barcos como un gesto de apoyo al movimiento islamista palestino Hamás en su guerra contra Israel. "Esto no es solo retórica", ha hecho saber el comandante iraní en declaraciones recogidas por la agencia semioficial Mehr. "Más vale que se esperen el cierre del mar Mediterráneo, de Gibraltar y de otras vías navegables", ha añadido. "Ayer, el golfo Pérsico y (el estrecho de Ormuz) se convirtieron para ellos en una pesadilla. Hoy, están atrapados en el mar Rojo", ha asegurado. El Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró en la víspera que más de 20 países se han comprometido a participar en la operación 'Guardián de la Prosperidad', encabezada por Estados Unidos y que tiene como objetivo declarado garantizar la seguridad de navegación en el mar Rojo debido a estos ataques. Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2014, han asegurado que continuarán sus ataques contra buques con bandera israelí, propiedad de empresas israelíes o que vayan a puertos israelíes, a pesar de la creación de esta nueva misión multinacional, y han reiterado que los buques sin vínculos a Israel y que no se dirigan a sus puertos "no serán amenazados". LLAMADA ENTRE PRESIDENTES Por otro lado, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su homólogo egipcio, Abdelfatá al Sisi, han mantenido este sábado la primera conversación telefónica protagonizada en años entre jefes de Estado de ambos países, cuyas relaciones bilaterales llevan sin estar normalizadas desde la Revolución Islámica de 1979. La guerra en Gaza ha sido el tema dominante en una conversación que ocurre en un día que Teherán acoge una conferencia sobre Palestina con la presencia de altos responsables del Gobierno, intelectuales y personalidades de más de 50 países, de acuerdo con los medios iraníes. "El presidente Raisi ha asegurado que Irán empleará todas sus capacidades para detener el genocidio del régimen sionista (Israel) y proporcionar ayuda a los oprimidos pero poderosos palestinos de Gaza", según un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias IRNA. "Esperamos que Egipto", ha añadido, "utilice las suyas para contribuir a detener los ataques, brindar ayuda, y responder a los derechos del pueblo palestino". Mientras tanto, y en un discurso este sábado, el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, ha redoblado sus ataques verbales contra Israel. "Que nadie dude que el usurpador régimen sionista será erradicado de la tierra", ha asegurado ante visitantes de la provincia de Juzestán en una proclamación sobre la guerra en Gaza. En su comentario, Jamenei resaltó la falta de consenso en la ONU sobre la guerra y el veto estadounidense a resoluciones para un alto el fuego. "La gran victoria de la nación palestina es que desacreditaron a Occidente y a Estados Unidos y sus falsas afirmaciones de derechos humanos", ha indicado, en comentarios recogidos por la agencia semioficial de noticias Mehr.