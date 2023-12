Simeone: "Me siento responsable de la expulsión de Söyüncü"

Madrid, 23 dic (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, señaló, después de ganar al Sevilla (1-0) y resistir más de 20 minutos con diez jugadores por la expulsión de Söyüncü que se siente "responsable" de la roja que vio el turco.

"Me siento responsable en parte de lo que pasó a Söyüncü. Es un chico que es un portento físico y no le hemos dado el tiempo necesario para que pueda jugar en tiempo continuado. Trabaja y se entrena bien, pero no es lo mismo entrenar que jugar. La expulsión es responsabilidad nuestra porque no le hemos dado los minutos suficientes para tener ese tiempo continuo y adaptarse al equipo. No le hemos dado los minutos suficientes", declaró.

En cuanto al partido, el técnico rojiblanco explicó que llevan "varios partidos" con mucho "esfuerzo extra". "Un partido más jugamos con uno menos. Hoy pudimos responder a esa situación de jugar con uno menos y se va un año de diciembre a diciembre muy bueno donde jugamos, creo que 50 partidos y perdimos 8 y marcamos 104 goles. este año, de diciembre a diciembre fue muy bueno".

Preguntado por si el equipo se engancha a la lucha por el título de Liga, situado ahora a siete puntos del líder, Simeone dijo que son fieles a su filosofía de "partido a partido".

"Tenemos un camino que es partido a partido. Buscamos lo mejor que es seguir trabajando de la misma manera y crecer y ser protagonista. En el primer tiempo quisimos manejar el partido, pero no supimos entrar bien porque estaban bien cerrados. Necesitamos defender mejor. Es el paso que tenemos por delante", manifestó.

Simeone se mostró muy contento por la reaparición de Reinildo, ausente durante 10 meses por lesión. "Nos pone muy contentos la entrada de Reinildo. El jugador lo esperaba desde hace mucho tiempo y se lo merecía. No hemos encontrado el momento hasta hoy. Fue muy bonito escuchar los cánticos que le dieron en el vestuario".

Sobre Llorente, su gol y su esfuerzo, Simeone indicó que tienen "un montón" de jugadores "con lo que demuestra Llorente. "Tenemos un buen equipo. Ya he dicho el otro día que los futbolistas que tienen el esfuerzo como materia prima tienen su lugar". EFE

jl-id/apa