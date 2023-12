PNUD confirma la muerte de uno de sus trabajadores, su esposa y cinco hijos en un bombardeo israelí en Gaza

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha informado este sábado de la muerte de uno de sus trabajadores, Issam al Mughrabi, su esposa y cinco hijos en un bombardeo israelí a las afueras de Ciudad de Gaza. Decenas de familiares más habrían fallecido. "Me entristece profundamente anunciar la muerte de un compañero del PNUD y de sus familia hoy en Gaza", ha publicado el administrador del PNUD, Achim Steiner, en un comunicado difundido el viernes. Además de Al Mughrabi, de 56 años, también han muerto su esposa Lamiaa, de 53 años, y sus hijos Mohamed, de 32 años, Suad (30), Lama (27), Luai (23) y Obaidé (13). "Durante casi 30 años Issam ha trabajado con el PNUD a través de nuestro Programa de Ayuda al Pueblo Palestino (PAPP). Será recordado como un miembro querido del equipo del PAPP. La muerte de Issam y su familia nos ha afectado a todos profundamente. La ONU y los civiles de Gaza no son un objetivo", ha denunciado Steiner. Por ello ha planteado que "esta guerra debe terminar". "Ninguna familia más debería soportar el dolor y el sufrimiento que han padecido la familia de Issam y otras muchas. Envío mis condolencias en nombre del PNUD a los seres queridos de Issam, a nuestros compañeros del PAPP y a todos los que conocían a Issam y su familia", ha concluido Steiner. Hasta 136 trabajadores de la ONU han muerto en Gaza en los 75 días de ofensiva militar israelí. Esto es "algo que no se había visto nunca en la historia de la ONU", advirtió el viernes el secretario general de la ONU, António Guterres, en X, antes Twitter. "La mayoría" del personal de la ONU "se ha visto obligado a abandonar sus hogares", según Guterres, quien ha querido rendir "homenaje a ellos y a los miles de trabajadores humanitarios que arriesgan sus vidas mientras apoyan a los civiles en Gaza". Ya el sábado, Guterres ha denunciado los "enormes obstáculos" que pone Israel a la distribución de la ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza. "El modo en el que Israel está desarrollando su ofensiva está provocando enormes obstáculos para la distribución de ayuda humanitaria dentro de Gaza", ha publicado Guterres también en X. El máximo responsable de la ONU ha apuntado también que el desarrollo "eficaz" de las operaciones humanitarias en el enclave palestino necesita de "seguridad, personal que pueda trabajar a salvo, capacidad logística y la reanudación de la actividad comercial".