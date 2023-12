Navidades convulsas para Poty: se incendia la cafetería familiar con su madre dentro

Apenas un día antes de Nochebuena, época para reunirse con los familiares y recordar los buenos momentos del año, el coreógrafo recibía una noticia inesperada: el Café Urbanos, cafetería familiar, se ha incendiado en el día de hoy. Dejando de lado las pérdidas que el incidente acarrea, lo peor era la segunda parte de la noticia: todo ello ocurría con su madre y sus hermanos dentro del local. Por suerte, sus familiares han podido salir de la cafetería sin sufrir daños, aunque el local no ha tenido la misma suerte y han sido testigos de cómo el techo se venía abajo. El propio Poty Castillo compartía la noticia con sus seguidores a través de un post de Instagram en el que se puede ver un vídeo del interior de la cafetería totalmente destrozado. Recordando que hace apenas unos meses se celebraba el 60 aniversario del Café Urbanos, en Torrelavega, un negocio que pusieron en pie sus padres con esfuerzo y mucho trabajo, comentaba lo difícil que ha sido para la familia ver cómo las llamas inundaban el local. También aprovechaba para contar una anécdota de su madre: "mi madre abandonó el bolso y el abrigo, pero como ella dice: un Ángel de los Bomberos de Torrelavega, lo recuperó!!" compartía en sus redes sociales. No ha querido perder la ocasión para agradecer las grandes muestras de cariño que ya están recibiendo. Un apoyo que es muy necesario en estos momentos para poder sobrellevar mejor la situación. Ha querido adelantar que este incidente no marca el final del negocio, sino que tienen pensado hacer las reformas necesarias para volver a salir a flote y continuar con el Café Urbanos.