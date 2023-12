MSF lamenta una resolución "diluida" y "vaga" que "casi no tendrá impacto alguno" en los palestinos

Médicos sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones humanitarias en primera línea de la guerra en Gaza, ha criticado duramente la resolución aprobada el viernes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un texto sin mordiente que poco o nada ayudará a facilitar el final del conflicto ni a salvar vidas. El texto, aprobado por 13 votos a favor y ninguno en contra con la abstención de Estados Unidos y Rusia, se limita a insistir en la necesidad de la llegada de ayuda humanitaria sin mencionar un alto el fuego más allá de abogar por la "creación de condiciones para un cese sostendi de las hostilidades". Para la directora ejecutiva de MSF Estados Unidos, Avril Benoît, la resolución se queda "dolorosamente corta de lo que hace falta para abordar la crisis en Gaza: un alto el fuego imediato y sostenible". La cooperante lamenta una resolución "diluida hasta el punto de que casi no tendrá impacto alguno en las vidas de los civiles de Gaza" y resulta "asombroso que el Consejo de Seguridad haya tardado días en establecer lo que debería haber quedado claro desde el primer momento: garantías para la rápida llegada de ayuda humanitaria a Gaza", con el agravante de referirse a un conflicto en el que "cada minuto cuenta". MSF se pregunta sobre la dificultad de acelerar la llegada de ayuda sin un mecanismo de alto el fuego que facilite la operación. "Una respuesta humanitaria necesita mucho más que abrir pasos de control y permitir la llegada de camiones: el alto el fuego es indispensable para resolver la catástrofe humanitaria en Gaza, y el Consejo de Seguridad, una vez más, ha fracasado a la hora de pedir uno". Así pues, en lugar de discutir sobre los detalles de un mecanismo de coordinación de la ayuda, "el Consejo -- y el Gobierno de Estados Unidos en particular -- deben centrar su atención en establecer un alto el fuego y garantizar que el derecho internacional humanitario no se convierta en una mera idea de último momento en este conflicto", remacha la organización.