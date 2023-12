MSF denuncia que la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad "no aborda las necesidades urgentes"

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que la resolución aprobada este viernes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la "entrega inmediata y segura" de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza "no aborda las necesidades urgentes". "La resolución final es una versión diluida del borrador original y contiene sólo un vago llamado a tomar medidas para crear las condiciones para un cese sostenible de las hostilidades", han explicado desde la organización en un comunicado. La directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras en Estados Unidos, Avril Benoît, ha asegurado que "la resolución de hoy del Consejo de Seguridad está muy por debajo de lo que se requiere para abordar la crisis en Gaza: un alto el fuego inmediato y sostenido". "Esta resolución ha sido diluida hasta el punto de que su impacto en las vidas de los civiles en Gaza será casi insignificante", ha agregado. "Es insondable que en medio de un desastre humanitario absoluto, donde cada minuto cuenta, el Consejo de Seguridad de la ONU pasó días sumido en desacuerdos sobre algo que debería haberse establecido desde el inicio de esta crisis: garantizar el rápido flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza y la entrega segura y sin obstáculos de asistencia dentro de Gaza", ha relatado Benoît. Ha añadido que "cualquiera con conciencia está de acuerdo en que debe llevarse a cabo sin demora una ampliación masiva de la respuesta humanitaria en Gaza. Sin embargo, lograr una respuesta significativa implica mucho más que abrir puntos de entrada adicionales para la ayuda, enviar más camiones o establecer un nuevo mecanismo de coordinación y seguimiento de la ayuda. Para ampliar la ayuda humanitaria en Gaza es necesario crear y mantener un entorno propicio para la prestación de asistencia en toda la Franja de Gaza". Según la directora, "cada vez más Estados reconocen que un alto el fuego es indispensable", pero ha cargado duramente contra Estados Unidos, ya que su Gobierno "sigue decidido a bloquear una acción efectiva del Consejo de Seguridad en Gaza rechazando borradores anteriores de la resolución y pidiendo un cese urgente y sostenible de las hostilidades". "El impedimento más grave para una acción humanitaria eficaz en Gaza hoy sigue siendo la falta de intención de proteger a los civiles y la falta de respeto por las operaciones humanitarias. En lugar de discutir sobre los detalles de un mecanismo de coordinación de la ayuda, el Consejo (y el Gobierno de Estados Unidos en particular) deben centrar su atención en establecer un alto el fuego y garantizar que el derecho internacional humanitario no se convierta en una mera ocurrencia tardía en este conflicto", ha zanjado.