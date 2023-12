Mike Krack: "La aportación de Fernando Alonso a Aston Martin ha sido extraordinaria"

El director del equipo Aston Martin, Mike Krack, ha asegurado que la aportación del piloto español Fernando Alonso al equipo la pasada temporada fue "extraordinaria", y ha destacado su "experiencia y compromiso", recalcando que "no es uno de esos pilotos que aparece el fin de semana de carreras, hace lo suyo y luego desaparece". "Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente extraordinario. Él nos impulsa y nos hace mejores, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por podios cada fin de semana", señaló en una entrevista a la web del equipo. En este sentido, recalcó el "compromiso" y la ayuda que ofrece a todos los componentes de Aston Martin. "La experiencia que aporta es impagable, pero también el compromiso. No es uno de esos pilotos que aparece el fin de semana de carreras, hace lo suyo y luego desaparece. Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp que suena, buscando constantemente cosas que podamos mejorar", manifestó. "Tenerlo merodeando detrás de ti proporciona toda la motivación que cualquiera podría necesitar. Estoy deseando ver lo que podrá hacer en 2024 ahora que ha tenido un año para integrarse por completo en Aston Martin", añadió. Por otra parte, Krack hizo un balance de la temporada pasada. "Las primeras seis carreras fueron increíbles, pero sabía que vendrían momentos difíciles. Fuimos realistas y tratamos de gestionar las expectativas. La competencia en la Fórmula 1 es feroz; equipos muy buenos que no empezaron bien la temporada inevitablemente se harían cargo de sus problemas y pelearían con nosotros. Sabíamos que sería más difícil", relató. Así, explicó que la segunda mitad del año fue más complicada. "Pero quizás lo pareció más por el inicio que tuvimos. Los niveles de expectativas aumentaron dramáticamente. ¡Imagínate si nuestra temporada no hubiera comenzado con seis podios en los primeros ocho Grandes Premios, sino que hubiera comenzado con uno! Si consigues 23 puntos en la primera carrera, es comprensible que el nivel de expectativas aumente", manifestó. "Al final de la temporada entendíamos el coche, pero sería un error decir que entendíamos absolutamente todo del AMR23. Hemos entendido muchas cosas, sabemos lo que queremos hacer para 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año, pero eso no significa necesariamente que vayamos a luchar por ganar la carrera en el primer Gran Premio de Baréin del próximo año", continuó.