Llorente: "Lo teníamos claro, era ganar sí o sí"

Madrid, 23 dic (EFE).- Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, expresó este sábado, tras la victoria por 1-0 contra el Sevilla, que su equipo tenía "claro", que había que "ganar sí o sí", antes de "desconectar unos días" y volver "a la carga", al tiempo que manifestó su felicidad porque su gol haya dado los tres puntos a su conjunto.

"Lo teníamos claro, era ganar sí o sí. No pensábamos en otra cosa. Lo hemos conseguido, ahora a desconectar unos días y vuelta a la carga", expuso a 'Dazn'.

Llorente entró en el descanso y marcó el gol del triunfo a los 53 segundos. "Era un poco la idea. Siempre buscamos que los que entren en el campo le den ese plus al equipo. He tenido la suerte de que me han dado un gran pase, he puesto el centro, lo han cortado y he estado ahí para hacer el gol y ganar los tres puntos, así que muy feliz", valoró.

El Atlético luego resistió con diez, tras la expulsión de Caglar Soyuncu. "Toca remar, toca hacer más esfuerzo de lo normal, toca hacer más ayudas a los compañeros... No tenemos ningún problema. En eso somos un equipo muy solidario y cuando las cosas se ponen negras el equipo se junta y eso se nota", explicó. EFE

