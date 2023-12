La ONU denuncia la muerte de otro de sus trabajadores en Gaza, lo que eleva el dato a 136 en 75 días

La Organización de Naciones Unidas ha denunciado este viernes la muerte de uno de sus trabajadores y su familia en Gaza y ha reivindicado que los civiles no deben ser un objetivo en el conflicto entre Israel y Hamás. "Nos entristece profundamente anunciar la muerte de nuestro colega Issam Al Mughrabi y su familia, fallecidos en un ataque aéreo en Gaza", ha informado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter. "Será recordado como un querido miembro de nuestro equipo", ha agregado desde el PNUD. El organismo ha concluido su publicación recordando que "Naciones Unidas y los civiles en Gaza no son target" del presente conflicto en la Franja de Gaza. Tras conocerse la noticia, el secretario general de la organización, António Guterres, ha recalcado que 136 de sus "colegas" en Gaza han sido asesinados en 75 días. Esto es "algo que no se había visto nunca en la historia de la ONU", ha puntualizado a través de la misma red social. Guterres ha lamentado, además, que "la mayoría" de su personal "se ha visto obligado a abandonar sus hogares" y ha querido rendir "homenaje a ellos y a los miles de trabajadores humanitarios que arriesgan sus vidas mientras apoyan a los civiles en Gaza".