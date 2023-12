Iglesia pide a presidenta hondureña escuchar "clamor del pueblo" y aboga por los migrantes

Tegucigalpa, 23 dic (EFE).- La Iglesia católica de Honduras pidió este sábado a la presidenta del país, Xiomara Castro, que "no sea sorda al clamor del pueblo" y exhortó a la sociedad evitar ser indiferente y apoyar a los migrantes en tránsito.

"Xiomara Castro escuche al pueblo, no sea sorda al clamor de este pueblo, (los hondureños) no están pidiendo cosas grandes, quieren tener trabajo, tener techo, tener pan, vivir con dignidad en Honduras, esperamos que no sea sorda al clamor de este pueblo que está sufriendo", dijo el arzobispo de San Pedro Sula (segunda ciudad en importancia del país), Miguel Lenihan.

Señaló además que "el comportamiento del Gobierno no es bueno y hay que cambiar su estilo, su entrega para este pueblo porque los hondureños son personas nobles y merecen un mejor Gobierno".

El pueblo hondureño "pasa hambre, violencia, mucho sufrimiento, dolor", por lo que Lenihan pidió a los políticos "trabajar con alma y corazón para remediar" los problemas que afectan al país centroamericano.

El arzobispo de San Pedro Sula calificó con "3 o 4" en una escala de 1 al 10 a los políticos de Honduras y consideró que los hondureños "merecen mejores políticos".

Cuestionó además que a los políticos no les interesa el bienestar del pueblo y eso se traduce "en una decepción, esperábamos grandes cosas en las últimas elecciones, había gran esperanza, pero poco a poco estamos perdiendo esta esperanza porque los políticos nos han decepcionado desde los más altos hasta los más pequeños".

Asimismo, lamentó que muchas familias hondureñas "sufren la partida física de sus seres queridos producto de la violencia o porque tienen que emigrar por falta de oportunidades" en el país.

El religioso también pidió "no ignorar" a los migrantes que "tienen hambre, lágrimas" durante su larga travesía en busca de mejores condiciones de vida.

"Como personas humanas no podemos ignorar y ni ser indiferentes también a los sufrimientos de los migrantes, salen de su país, pasan por países donde son rechazados, marginados, maltratados, con mucha hostilidad", enfatizó.

La Iglesia católica de Honduras está preparando casas de acogida para que los migrantes puedan "dormir, bañarse y comer algo", agregó, tras resaltar que cada persona que sale de su país "tiene rostro y personalidad".

Honduras registra este año un incremento en el ingreso de personas migrantes y refugiadas que se dirigen hacia el norte del continente.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 1 de enero y el 17 de diciembre alrededor de 527.792 personas, entre ellos 109.817 niños y niñas, han ingresado al país de forma irregular, una cifra récord en comparación con los datos de los años anteriores. EFE

