Hernangómez: "El Willy que quiero llegar a ser es mucho mejor que el del Eurobasket"

Xavi Serrano y Víctor Martí

Barcelona, 23 dic (EFE).- El pívot del Barça Willy Hernangómez afirmó en una reciente entrevista con EFE que aspira a convertirse como azulgrana en un jugador "mucho mejor que el del Eurobasket" de 2022, en el que España se coronó campeona y él fue nombrado MVP del torneo con una media de 17,2 puntos y 6,9 rebotes.

"El Willy que quiero llegar a ser es mucho mejor que el del Eurobasket, es un Willy dominante en los dos aros y en Europa. Pero ni el ataque ni la defensa dependen solo del uno contra uno. Necesitas al equipo. Es un proceso de adaptación, es buscar el punto medio en el que yo me encuentre cómodo y el equipo también", analizó.

Después de medio año en el Barça, Hernangómez ve avances en este aspecto: "Me encuentro cada vez más cómodo, mucho mejor no solo dentro del equipo sino en la manera de jugar, en sentirme importante en ataque y en defensa, en conocer a mis compañeros, en ver en qué puedo ayudar al equipo y en qué necesito mejorar".

En este sentido, el jugador madrileño consideró que está en "una línea ascendente" desde la pretemporada hasta ahora y recordó que quedan "muchos meses de temporada" en los que espera "seguir creciendo y no tener tope".

Willy destacó, además, que intenta "aprender del baloncesto europeo con compañeros como Jan Vesely", otro jugador clave en la pintura azulgrana.

Con su fichaje por el Barça el pasado verano, Hernangómez cerró una etapa de ocho años en la NBA (2016-2023) para afrontar nuevos retos. "El Barça es un club ganador, uno de los mejores clubes del mundo y ganar es parte de nuestro ADN. Estoy muy feliz de estar en un gran club como éste, de poder disfrutar de jugar cada partido y de sentirme importante", precisó.

Y, en este sentido, añadió: "Lo he dado todo por la NBA, por intentar jugar y ganar un anillo. Ha habido puertas que se han abierto, otras que no. No sé qué deparará el futuro, lo único que sé es que estoy feliz en Barcelona, quiero seguir aquí. Ojalá siga muchos más años y ganar todos los títulos posibles cada temporada".

Preguntado por las diferencias entre el juego europeo y el de la NBA, Willy no dudó: "Las normas son diferentes, el peso de la pelota es distinto y hay muchos menos espacios en Europa. Aquí tienes que jugar y tomar decisiones muy rápido, y tienen que ser todas buenas. Hay que saber leer el juego".

Para Willy, en Europa cada partido "es una final", algo que, según reconoció, echaba de menos. "Te dejas la vida sin importar el rival porque tienes que ganar. Es algo que me gusta mucho y es increíble", completó.

Cómodo con el estilo de Grimau

La incorporación de Hernangómez coincidió con la llegada al banquillo del Palau Blaugrana del técnico debutante Roger Grimau, que desde el inicio le reservó un papel importante.

"(Grimau) Me pide que ayude al equipo en todas las facetas que pueda, que intente aportar mi experiencia y, sobre todo, que me deje la piel en la pista", detalló.

El entrenador catalán apuesta por una filosofía de juego que encaja con el estilo de Willy, que se define como "un jugador que prefiere tener libertad" en la pista.

Y argumentó: "Esta responsabilidad individual para tomar la mejor decisión dentro de tus características como jugador para ayudar al equipo es algo muy divertido y difícil".

"Prefiero mucho más esto a que solo te digan: 'Tienes que jugar el bloqueo directo y nada más'. Eso es limitar al jugador. Un entrenador no solo quiere buscar lo mejor para el equipo, sino también la mejora personal de cada uno de sus jugadores. A veces te equivocarás, pero aprenderás del error", reflexionó.

Asimismo, Hernangómez incidió en que "no hay que mezclar que haya libertad en el juego con que un entrenador no sea exigente al máximo" en el día a día.

"Son cosas diferentes", recalcó el internacional español, que también reconoció que el Barça debe mejorar sus prestaciones a domicilio para aspirar a ganar títulos.

"Es el momento de la temporada en el que tenemos que aprender a estar concentrados y darlo todo da igual dónde estés. En el Palau es más fácil porque tenemos la mejor afición y nos animan siempre. Cuando estemos fuera, tenemos que ser nosotros quienes nos ayudemos a concentrarnos y que lo demos todo. Estamos aprendiendo", zanjó. EFE

(foto)(vídeo)

1012041

xsf-vmc/jpd