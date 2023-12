Grealish niega las acusaciones de Felipe Melo durante la final del Mundial de Clubes

El jugador del Manchester City Jack Grealish ha negado haber sido irrespetuoso con el Fluminense, tal y como aseguró el futbolista Felipe Melo, durante la victoria de los ingleses el viernes en la final del Mundial de Clubes. Los ánimos se caldearon brevemente tras el pitido final cuando el capitán del City, Kyle Walker, y el defensa del Fluminense, Felipe Melo, se enzarzaron en una acalorada discusión. Melo culpó posteriormente a Grealish de avivar las tensiones, alegando que el extremo del City había gritado "olé". Al parecer, Melo consideró que la estrella inglesa se estaba burlando del Fluminense al emplear ese término durante la final del Mundial de Clubes. "Esto es para los aficionados, los aficionados pueden gritar 'olé'. El deportista en el campo no puede faltar al respeto", indicó. Grealish insistió en que eso no era cierto en la red social X, antes conocida como Twitter. "Ni una sola vez he dicho 'olé'", apuntó. La situación se calmó rápidamente antes de que el City levantara su quinto trofeo del año tras superar por 4-0 al conjunto brasileño en Arabia Saudí. Julián Álvarez marcó dos goles, y Phil Foden también anotó en la segunda parte, después de que un gol en propia meta de Nino pusiera al City dos arriba.