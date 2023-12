Gloria Mohedano confiesa que pasará las Navidades con toda su familia como siempre

El periodista y escritor Antonio Burgos (Sevilla, 1943), Hijo Predilecto de Andalucía, fallecía este miércoles a los 80 años de edad tras permanecer ingresado por una complicación de una enfermedad respiratoria crónica. Muchos fueron los rostros conocidos que acudieron a transmitir su pésame a los familiares y amigos del periodista, entre ellos, pudimos ver a Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado y a la que hacía que no veíamos desde hace ya bastantes meses. Homenajeándole, Gloria confesaba que no podía perderse la despedida porque era una de las personas más queridas por su familia: "El último adiós, se lo tememos que dar, es un placer para nosotros venir para estar un ratito con la familia que son todos ellos maravillosos y ya está, esta es la vida". Además, especificaba que no llegó a ser biógrafo de su hermana, pero sí que escribió un libro sobre ella: "no, hizo un libro, la biografía se quedó ahí pendiente pero sí, bueno, éramos amigos que es lo importante, auténticos amigos". Por último, le preguntábamos sobre cómo pasarán las Navidades y Gloria, nos comentaba que "normal, en casa como todo el mundo, con nietos maravillosos y con toda la familia" y aprovechaba para recalcar que "todos seguimos unidos y bien".