El cine español factura más de 76 millones de euros en 2023 y supera las cifras de 2022, pero lejos de prepandemia

El cine español cerrará el año 2023 con una taquilla superior a los 76 millones de euros, lo que supone una cifra más alta que el 2022, cuando se recaudó algo más de 75 millones de euros, según datos provisionales del Ministerio de Cultura, recogidos por Europa Press. No obstante, estas cantidades aún no alcanzan las marcadas antes de la pandemia, cercanas o superiores a los 100 millones de euros. A falta de cerrar el año, la cifra recaudada por el cine español es de 76.806.652 millones de euros, si bien estos datos están fechados hasta el 17 de diciembre. Esto significa que la taquilla aumentará a finales de año, gracias por ejemplo al anuncio de las películas candidatas a los Premios Goya, 'La Sociedad de la Nieve', 'Un Amor', 'Cerrar los ojos', '20.000 especies de abejas' y 'Saben aquell'. También hay que tener en cuenta que hay cintas recién estrenadas, como 'Ocho apellidos marroquís', 'La navidad en sus manos' o 'Robot dreams', que ganó el premio a mejor película europea de animación de la Academia Europea de Cine. En cuanto a espectadores, el 2023 repite las cifras cosechadas en 2022 con 12,4 millones de espectadores. Una cifra superior al 2021, cuando se registraron 5,8 millones de personas y la taquilla registró 34,7 millones de euros, en el que fue la cifra más baja desde que comenzó el siglo XXI. Estos datos empeoraron los del 2020, ya que el año de pandemia hubo un total de 43 millones de euros y 7,3 millones de espectadores, cifra que ya entonces supuso la peor marca de las últimas dos décadas --y que se maquilló gracias al buen hacer de 'Padre no hay más que uno 2'--. Las cifras de los últimos tres años aún permanecen lejos de anteriores precedentes, como 2019, cuando se alcanzaron los 94,1 millones de euros y 16 millones de espectadores. Mientras en el año 2018 la recaudación se situó en 103,7 millones de euros, con 'Campeones' encabezando el ránking (19 millones de euros). Por su parte, en 2017, se alcanzó una cifra similar, gracias en parte al impulso de 'Tadeo Jones 2' (17,9 millones de euros). De hecho, el récord de taquilla del cine español llegó en el año 2014 --125,7 millones de euros-- con el efecto 'Ocho apellidos vascos' (56 millones de euros). Por el contrario, las cifras más bajas en taquilla a lo largo de este siglo son las del año 2013, con 70,2 millones de euros; y las del propio año 2000, con 53,7 millones de euros, según la Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento del Ministerio de Cultura y Deporte consultada por Europa Press. JAVIER FESSER Y SU 'CAMPEONEX' VUELVEN A ARRASAR El director Javier Fesser ha repetido el logro que consiguió en 2018 al ser con 'Campeonex' la película con más recaudación con 11.880.815 millones de euros y casi dos millones de espectadores. En la primera parte de la saga cerró el año con 19 millones de euros y 3,2 millones de espectadores. Tras este título, se sitúa 'Vacaciones de verano', de Santiago Segura, después de cuatro años consecutivos siendo el director más taquillero, con casi 7,5 millones de euros y 1,2 millones de espectadores. La tercera posición es para 'Ocho apellidos marroquís' que, tras tres semanas en taquilla, logra más de 6,5 millones de euros con casi 950.000 espectadores. Las cintas candidatas al Premio Goya por mejor película están por debajo de las quince películas más vistas del año y no llegan al millón de euros. La que más ha recaudado en taquilla ha sido '20.000 especies de abejas' con 903.020 euros y 157.759 espectadores, que es la película 20ª más vista, seguida de 'Saben aquell' con 861.531 euros y 134.420 espectadores; y de 'Un amor' con 772.915 euros y 124.641. La cinta de Víctor Erice ('Cerrar los ojos') se queda en la posición 30 con 446.256 euros y 82.926 espectadores. En el caso de 'La Sociedad de la Nieve' de J.A. Bayona, Netflix ha decidido no publicar los datos de taquilla.