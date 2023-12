Disfruta del máximo sabor de la Torta del Casar siguiendo estos consejos

Si hay un alimento que no puede faltar en nuestras mesas de Navidad ese es la Torta del Casar, ese queso extremeño con Denominación de Origen Protegida con una textura cremosa y un gusto lleno de matices que nos ofrece una combinación de sensaciones para disfrutar en compañía de nuestros seres queridos y hacer de estas fiestas días muy especiales. Un queso que, además, puede servirse de maneras diversas: como un entrante, untándolo en pan de leña y acompañado por una copa de vino o cava extremeño o como un postre, comiéndolo con membrillo. Además, la Torta del Casar puede servir como ingrediente estrella o como acompañamiento para muchos platos como carnes, arroces o tapas... lo que lo hace ideal para cualquier menú navideño. ¿Cómo disfrutar al máximo de su sabor? En primer lugar, se debe conservar el queso en el frigorífico o en un lugar seco y freso, a una temperatura entre los 6 y los 12 grados. Cuando llegue el momento de consumirlo, debe sacarse de la fuente de refrigeración y dejar que se vaya atemperando hasta los 21 grados aproximadamente, para así disfrutar plenamente de las cualidades de su textura, aroma y gusto. Hay que tener en cuenta que nunca debe calentarse en el microondas porque podría fundirse y perder sus propiedades, pero si a la hora de servirlo está demasiado fría, se puede utilizar una fuente de calor suave e indirecta. En cuanto a su presentación en la mesa, debe abrirse con un cuchillo por la parte superior, como si se quitase una tapadera. Posteriormente, se debe sostener el queso con una mano sobre una mesa, y con la otra introducir un cuchillo de punta por la parte superior, con poca inclinación. A continuación, hay que girar el queso poco a poco, como si se estuviese abriendo una lata, para desprender una 'tapa'. Una vez abierto, se deja esta tapa en a un lado, y con un cuchillo sin punta o una cucharilla se extrae la cremosa pasta. Al terminar, hay que volver a situar la tapa en su sitio original para conservarlo. Es importante saber que, una vez abierto, el queso puede mantenerse en condiciones óptimas entre 15 y 20 días. A partir de ese tiempo puede ir oscureciéndose su color y perdiendo cremosidad, aunque puede ganar en sabor. ¿Conoces el origen de la Torta del Casar? Su base es leche cruda de oveja -procedente de rebaños controlados-, cuajo vegetal y sal, siendo un queso completamente natural que presenta una corteza de tono dorado y una pasta de color blanco o marfil. Tiene una textura cremosa y un gusto ligeramente amargo y muy poco salado. Pero la singularidad de Torta del Casar no se basa solo en su sabor y originalidad, sino también en todas las personas que participan en su elaboración. Los ganaderos ordeñan las ovejas dos veces al día, obteniendo así leche fresca, con sabores y aromas que después aflorarán en el queso. Posteriormente, los maestros queseros elaboran el producto de manera artesanal, con técnicas como el volteo diario o el encintado de cada Torta del Casar para evitar que la corteza se rompa. La Torta del Casar, gracias a su origen certificado, cuenta con una garantía especial de calidad y, además, es fácil de identificar porque cuenta con un distintivo de color rojo y dorado en su etiqueta de control, garantía de origen y calidad... En definitiva, un queso que no puede faltar en nuestra mesa estas Navidades.